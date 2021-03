Myanmar: decenas de muertos en el Día de las Fuerzas Armadas

YANGÓN, Myanmar — Según el recuento de un investigador independiente en Yangón que ha compilado las cifras de muertos casi en tiempo real, al caer la noche habían muerto 93 personas en una veintena de ciudades y pueblos. El sitio noticioso online Myanmar Now dio la cifra de 91 muertos.

Las cifras del investigador, quien pidió que no se lo identifique por razones de seguridad, generalmente han coincidido con las que publica al final de cada día la Asociación de Ayuda a Presos Políticos, que lleva la cuenta de arrestos y muertes y se considera la fuente más confiable. The Associated Press no puede confirmar las cifras de manera independiente.