My Chemical Romance anuncia su regreso

CIUDAD DE MÉXICO.- Todos los fans que gustan vestir de negro, usar delineadores y entonar icónicas canciones como "The Ghost of You" o "Welcome to the Black Parade" pueden saltar de alegría porque el grupo de rock My Chemical Romance está de regreso. La banda de Newark, New Jersey anunció su reunión tras 6 años de separación y utilizó su cuenta oficial de Twitter para dar a conocer esta noticia que inmediatamente sus fans están celebrando.

Gerard Way, Frank Iero, Mikey Way, Ray Toro, Bob Bryar, Matt Pelissier, James Dewees subirán a un escenario nuevamente y será el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles, California, donde se presenten en su regreso, que hasta ahora ha sido la única fecha anunciada por la banda.

La sospecha de que algo estaba pasando fue confirmado luego de que la banda en su red social del pajarito cambiara la fotografía por el de una veladora, y es que desde que cada quien decidiera tomar caminos separados, muy pocas veces tuvo actividad dicha cuenta.

Además hace un par de meses que se estaba rumorando que My Chemical Romance estaba preparado algo, ya que fue Joe Jonas quien avisó que había visto a la banda ensayando en un estudio que estaba cerca en donde él estaba haciendo lo mismo, pero con sus hermanos.

La segunda pista de su retorno fue cuando los mismos miembros de la banda subieran a sus redes algunas imágenes en blanco y negro que no se entendían muy bien, pero que dio inicio a que sus seguidores se ilusionaran un poco por un posible regreso.

Por lo pronto su regreso en una primera fecha ya es toda una realidad, ahora falta prender miles de veladoras más para que se animen a salir de gira y, tal vez, que regresen a Mexico para repetir el éxito que tuvo en el 2007 cuando tocaron en el Palacio de los Deportes.