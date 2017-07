¡Muy parecido! al Ídolo de Guamúchil

Ciudad de México

Pedro Infante ‘‘El ídolo de Gumaúchil’’ tiene en espera a Juan Ángel Esparza. El actor, quien interpreta a Jerónimo en la telenovela Mi Adorable Maldición, es uno de los candidatos para caracterizar al ídolo inmortal en la serie televisiva que tentativamente producirá Emilio Larrosa.

“Me encantaría dar vida a Pedro Infante, sería un honor y una responsabilidad enorme, además de que me encanta su trabajo y alguna vez tuve acercamientos con su familia.

“Yo ahorita no quiero apresurarme, no tengo nada concreto, sólo me han pedido fechas y he tenido acercamientos, pero no me han confirmado”, expresó Esparza, quien prefirió no adelantarse a los hechos.

Agradeció que piensen en él como candidato, dijo, para “revivir” al inolvidable Pedro Infante en la serie, que comenzará a grabarse dentro de poco.

“Es una posibilidad, seguimos en eso, pero la verdad es que prefiero dejar todo al destino, a la gente y al señor Emilio Larrosa”, agregó el actor, quien aceptó que ha tenido encuentros con la producción para hablar del tema, pero aún no hay nada confirmado.

“Soy admirador de Pedro desde niño y he llegado a preguntarle a su familia como era él”, indicó Esparza, quien buscará prepararse para el personaje una vez que le confirmen su participación.