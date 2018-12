Ciudad de México

Horas después de anunciar que hará una serie documental biográfica, la cantante Ariana Grande la vuelve a romper, al colocarse con trending topic mundial con el lanzamiento de su nuevo material, que han visualizado más de 15 millones de personas en cinco horas, desde que fue lanzado esta tarde.

El tema le ha valido la coronación en Spotify como la cantante más escuchada de la plataforma, desplazando incluso a Selena Gomez, con sus más de 46 millones de reproducciones.

UN TRIBUTO

´Thank u, next´ es el tributo de Ariana a sus exparejas Pete Davidson, con quien estuvo comprometida hasta hace poco y Mac Miller, fallecido el 7 de septiembre pasado.

En él, la cantante agradece por lo aprendido y asegura que ahora es más fuerte porque se ha encontrado a ella misma.

La canción, que habla de la despedida a los ex, ya se había ganado el corazón de sus seguidores. Sin embargo, el video terminó de conquistarlos por estar inspirado en algunos éxitos como Mean Girls, Bring It On y Legally Blonde.

ALISTA DOCUMENTAL

La serie documental "Ariana Grande: Dangerous woman diaries", que mostrará el detrás de cámaras de la gira "Dangerous woman" de la artista estadunidense, se estrenará este jueves por YouTube.

La producción original del sitio web sigue a la estrella de pop durante su gira de 2017 y a través de la creación de su tercer álbum de estudio "Sweetener".

El documental presentará imágenes exclusivas de Ariana Grande en el estudio de grabación con Pharrell; videos musicales de "The light is coming" y "God is a woman", en el set; así como los ensayos para su actuación en los Premios MTV.

SHOWS EN VIVO

"Dangerous woman diaries" incluye presentaciones en vivo de canciones como "Focus," "Into you", "Touch It", "Side to side", "One last time" y "Dangerous woman".

Asimismo, se mostrarán imágenes del concierto "One love Manchester", que organizó la cantante para beneficiar a las familias de las víctimas de un ataque suicida con bombas en el exterior del Manchester Arena, luego de su concierto del 22 de mayo de 2017.

Los cuatro segmentos de la serie estarán disponibles a partir del 29 de noviembre en el canal de Ariana Grande en YouTube para los suscriptores Premium.