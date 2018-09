´Muy triste´ de terminar serie GOT

Tras ganar el Emmy como Mejor actor de reparto en una serie drámatica el pasado lunes, Peter Dinklage compartió algunos detalles sobre el rodaje del final de Game of Thrones (Juego de Tronos), que calificó como un momento "muy triste".

En su encuentro con la prensa tras la ceremonia, Dinklage admitió que había sido duro despedirse no solo de su personaje, Tyrion Lannister, sino también de sus compañeros de reparto.

"Fue muy triste. Esto no es solo una gran serie de televisión, sino que ha sido una familia enorme", aseguró el actor.

Estoy seguro de que ya han escuchado esto antes de otros actores, pero en este caso yo estaba lejos de casa, vivo en Nueva York y rodamos en Europa, muchas veces tuve que quedarme allí y no pude ir a casa los fines de semana y realmente desarrollé vínculos profundos en la comunidad irlandesa y en algunos de los otros países en los que filmamos", explicó y añadió que "definitivamente fue difícil decir adiós porque no era solo decir adiós a la serie, me estaba despidiendo de mi vida allí".

DUDO EN ACEPTAR EL PAPEL

Dinklage también admitió que aunque la ficción de HBO se ha convertido en un éxito rotundo, tuvo algunas dudas antes de aceptar su papel.

Desafortunadamente, antes de este personaje, muchas veces los personajes de mi estatura no eran lo suficientemente interesantes como para que me apeteciera hacerlo", explicó, pero aclaró que los 'showrunners' David Benioff y D.B. Weiss le dieron confianza y le ayudaron a decidirse.