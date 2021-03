Muy solicitada

Adriana Barraza protagonizará una película para la antología Welcome to the Blumhouse , una serie de películas de horror de Amazon Prime Video.

Barraza encarnará a una mujer de la tercera edad que encabeza la defensa de un grupo de fuertes y testarudos amigos en el barrio de Oak Springs, de donde los quieren sacar a la fuerza tras vender su amado salón de bingo.

Después del éxito de la alineación de Welcome to the Blumhouse que se estrenó en octubre del año pasado, Bingo se une a la lista de lanzamientos para el 2021, que incluyen otros títulos como The Manor, Black as Night y Madres.

El portal Deadline destacó esta primera colaboración entre Barraza y Guerrero, como dos generaciones de talentosas mexicanas.