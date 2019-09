Muy pudiente Bollywood

De que hay dinero en Bollywood, ni dudarlo. En Toronto se notó a leguas cuál era la película con mayor presupuesto. No fue "Joker" ni "Hustlers", en las que se gastaron bastante dinerito para promoción... Nooo. Fue "The Sky Is Pink", con Priyanka Chopra Jonas y Farhan Akhtar, súper famosos en India. Sus productores armaron la fiesta con más presupuesto y tuvieron dos días de publicidad y encuentros con ejecutivos en The Shore Club. Muchos palidecieron de envidia.