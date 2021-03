Muy orgullosa de ser ‘neni’

Yo soy ‘neni’ de Reynosa y me da orgullo decirlo... al principio me daba pena hacer las transmisiones, ahora ya no, sé que hay personas que se burlan de nosotros o hacen memes”. América Arroyo, “Neni” de Reynosa

En un principio eran solo publicaciones de fotos, pero luego migró a transmisiones en vivo, que poco a poco fueron tomando popularidad y ahora se replican en decenas de grupos de compra venta.

Noticia Relacionada Polémico empate entre San Luis y Diablos

Aunque su oficio no le permite tener seguridad médica o prestaciones al considerarse parte de lo ambulante, se ha replicado en cientos de mujeres de esta frontera, a quienes se les ha catalogado como “nenis”, por usar frases como: “Dónde entregas neni?”, “Hoy en punto medio”, “cierro pedido”, entre otras.

“Yo soy neni de Reynosa y me da orgullo decirlo porque gracias a esto he podido ayudar con los gastos del hogar, cuidar a mi bebé, administrar mi tiempo, aunque al principio cuando inició la contingencia me daba pena hacer las transmisiones, ahora ya no, sé que hay personas que se burlan de nosotros o hacen memes, pero prefiero ignorar eso, quedarme solo con lo bueno ya que solo busco salir adelante”, dijo Arroyo Aguilar.

La estrategia de ventas en línea que se ha adaptado en esta pandemia, es reconocida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) como una de las actividades que repuntó hasta un 51 por ciento durante el 2020, a diferencia de los métodos tradicionales que se desplomaron un 9.6 por ciento.

Las “nenis” figuran ante la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de esta frontera, como casos de éxito, por lo que con base a números oficiales, al menos el 45 por ciento de sus afiliados ha copiado los métodos de venta.

“Antes de la pandemia yo estaba estudiando, no he podido terminar mi carrera pero no me he quedado quieta, busco la manera de ser útil, de obtener dinero, aparte de las ventas en línea de ropa también hago postres, antojitos, voy a tianguis, las personas que están pensando en emprender un negocio deben ser constantes aún con las criticas” y agregó: “Como neni a veces se obtiene más de lo que paga un empleo formal”.

Datos oficiales indican que las mujeres son mayoría en las actividades empresariales formales, mientras que en la informalidad a la que corresponden las “nenis’’, cada día van ganando terreno.