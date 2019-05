'Muy decepcionado´ D. Trump de México

Washington, D.C.

El presidente estadounidense, Donald Trump, retomó ayer sus amenazas contra México, país del que se declaró "muy decepcionado" por no contener el flujo de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.

En un par de micromensajes lanzados a través de la red social Twitter, el mandatario estadunidense dijo que: "Estoy muy decepcionado de que México no está haciendo prácticamente nada para evitar que los migrantes indocumentados lleguen a nuestra frontera sur".

Además de acusar a los demócratas de ser los responsables de que "nuestras leyes migratorias sean totalmente fallidas y estén rotas", Trump en el segundo de los mensajes, sostuvo que la actitud de México que, según él, cree "que la gente de otros países, México incluido, debiera tener el derecho de entrar a Estados Unidos y que los contribuyentes estadounidenses debieran ser responsables de los tremendos costos asociados con esta migración ilegal".

Sin embargo, advirtió, "¡México está equivocado y pronto daré una respuesta!".

Según cifras oficiales de Estados Unidos, en abril fueron arrestados más de 100 mil migrantes luego de cruzar ilegalmente la frontera desde México.

En total, 460 mil 294 personas fueron arrestadas en la frontera con México desde el inicio del año fiscal de 2019, el 1 de octubre.

Trump amenazó con cerrar la frontera si México no hacía nada para contener el flujo migratorio. La medida causó gran división en el gobierno estadounidense y fue una de las razones que llevó a la renuncia de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen.

NOMBRA A UN FUNCIONARIO DE INMIGRACIóN

Ken Cuccinelli, exprocurador general de Virginia, asumirá un puesto a cargo de temas de inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional, informó una fuente oficial.

The Associated Press fue el primero que reportó el mes pasado que el presidente Donald Trump estaba considerando nombrar a Cuccinelli como "zar de inmigración" para coordinar políticas migratorias con todas las agencias federales. Pero la fuente dijo que Cuccinelli no tendrá ese puesto. La fuente habló bajo condición de anonimato antes del anuncio oficial.

La contratación ocurre en momentos de un enorme aumento en la cantidad de migrantes que llegan a la frontera con México y están saturando los recursos federales.

En el pasado, Cuccinelli ha abogado por negar el el derecho de ciudadanía a los niños que nacen en Estados Unidos de padres sin autorización.

Cada vez más frustrado

>El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se siente cada vez más frustrado con el creciente número de migrantes centroamericanos que intentan cruzar la frontera sur.

>El aumento constante en la llegada de migrantes, que se ha ido acumulando en los últimos meses, es impulsado por un número creciente de niños y familias, especialmente de América Central.

>Muchos de los individuos se rinden a los funcionarios fronterizos y solicitan asilo en los Estados Unidos porque temen la violencia y la persecución en sus países de origen.