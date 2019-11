Muy cotizada

Gracias a su protagónico en la serie Rosario Tijeras, Bárbara de Regil es una de las actrices más cotizadas de la actualidad.

Si a eso se suma que su consejos de bienestar físico la han vuelto una influencer en el tema y los videos de ejercicio que publica tienen millones de reproducciones, muchos pensarían que tienen la vida resulta.

No obstante, sostiene la intérprete, para llegar a este punto de su vida y carrera ha tenido que sortear varios obstáculos para alcanzar sus objetivos.

"Fui mamá a los 16 años, tenía que dejar a mi hija en una guardería, hacía ejercicio en mi casa, no iba al gimnasio... Vivía en el norte (de la Ciudad) y estudiaba en Canal de Miramontes. Mi camino no ha sido glorioso. Dejé la escuela, me tatué, ¡hice una bola de estupideces!

BUSCA SER FELIZ

"Siempre, en cualquier etapa de mi vida que estoy, trato de buscar soluciones para poder hacer las cosas y ser feliz", puntualizó De Regil en entrevista.

Lo que sí reconoce es que tanto ser actriz como las clases de cardio motivacionales que comenzó a impartir hace poco, han sido cosas del destino.

"Nada de lo que he tenido lo he buscado, todo como que se da. Por ejemplo, mi abuela Rosario viendo el 13 (TV Azteca), un día me dijo: ´Deberías de ser actriz, eres muy dramática y muy buena´.

"No es que era mi sueño. Yo estaba estudiando fotografía y chino mandarín. Llegué y ´tómala´, que me quedo, y a los 28 días ya era protagonista de una telenovela. Como que la vida me tenía todo preparado".

INFLUENCER DEPORTIVO

La actuación y su faceta de influencer deportivo la llenan ahora de satisfacción, y ambas ocupan un lugar especial en su vida, pero admite que el impacto que genera con sus clases la sorprende.

"Esto nació por amor, por querer ayudar y motivar. Lo mejor de todo es que inició porque las niñas me lo pedían. No fue planeado, no fue pensando: ´a ver qué más hago´. Fue leer comentarios y ver qué podía hacer".