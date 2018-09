Muy consentida en su cumpleaños

Ciudad de México

Aunque suele ser reservada en cuanto a su vida personal, la cantante Lucero nunca ha ocultado la estabilidad que ha caracterizado su relación con el empresario Michel Kuri. A lo largo de seis años, la cantante ha cultivado una relación sólida y en entrevista con el programa Hoy, detalló cómo es el trato que el empresario tiene con ella.

"La verdad es que siempre me he sentido una reina a su lado con su trato precioso, es un amor tan bonito, una ilusión muy bonita y ojalá que eso no se acabe nunca", detalló en entrevista.

Al respecto de la celebración de su cumpleaños 49, la llamada Novia de América contó que hizo un romántico viaje a Europa.

"Pasamos unas vacaciones súper lindas y contentos. Estuve, como siempre lo digo, muy enamorada, muy plena, estamos súper contentos. Esos detalles son preciosos".

Hace unas semanas se rumoró que la cantante tenía planes de boda. Sin embargo, en entrevista con Adela Micha declaró que aunque su relación va viendo en popa, en sus planes no está contraer matrimonio.