Muy activo en pandemia

La pandemia no ha detenido al actor Roberto Sosa en su carrera y al contrario, comparte que ha sido de los que continuaron trabajando durante esta contingencia. "He sido muy afortunado en estos casi dos años de pandemia", dice en entrevista.

"Me aventé cinco películas, dos cosas de teatro y una serie. La verdad es que no he parado, estuvo muy difícil para todos".