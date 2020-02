Mutilan a choferes para robar carga

Monterrey.

Así lo advirtió el chofer de una empresa de transporte víctima de la delincuencia en un WhatsApp difundido entre varios grupos de transportistas y al que tuvo acceso Grupo REFORMA. Esto ocurre cuando, según un reporte de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), de marzo a noviembre pasados el 89 por ciento de los robos del fuero común contra ese sector fue con violencia. De los 10 mil 639, los realizados con violencia fueron 9 mil 114. El incidente en el que mutilaron al chofer sucedió aparentemente en la ruta Puebla-Veracruz. ''Compañeros, buena mañana. Soy Alejandro, el del carro 227 o 'El Popeye'", narra la persona en el audio de WhatsApp.

"El viernes me tumbaron, cab..., me tumbaron como a las 9, 8 de la mañana. Me tumbaron el carro, me tuvieron (secuestrado). Apenas hasta ayer lunes... me soltaron. ''Me mocharon dos dedos y dijeron los hijos de su pu... madre que carro que estuvieran parando, si lo bloqueaba la empresa, ya los iban a matar. "Ya dijeron que habían matado a un compañero y que a mi me dejaron vivo para que les dejara un mensaje: que carro que pararan, los hijos de su pu... madre de la empresa y lo bloquearan, se iban a desquitar contra los camioneros'', agregó entre sollozos. Aunque en el audio no especifica la empresa para la que trabaja, en los grupos de WhatsApp de los operadores refieren que se trata de una de Celaya, Guanajuato.

Un transportista de Monterrey dijo que el mensaje enviado por la delincuencia a través del chofer ha generado mucha inquietud y temor de viajar de noche al Bajío y al centro del País. ''Yo tengo aplicando unos tres años el sistema de bloqueo a los camiones", señaló. "La última vez fue hace tres meses, cuando detectamos que en la México-Puebla la unidad se salió de ruta''. El empresario alertó que la situación se agudiza porque antes los delincuentes bajaban al chofer y se robaban el camión y ya cuando la empresa detectaba el cambio de ruta, lo bloqueaba, pero ahora empiezan a utilizar a los choferes como moneda de cambio.

El problema, dijo, es que las empresas tienen exigencias de entrega de insumos, muchos de los cuales deben viajar de noche para llegar a sus procesos. En otro WhatsApp, un operador que difunde el audio pide a los choferes cuidarse. ''Compañeros, con el permiso de los administradores y con mucho respeto a mi compañero de Tresguerras", señala, "me está doliendo mucho lo que le pasó, pero me están comentando que lo difunda para prevención de todos. "No nada más de Tresguerras sino de todas las líneas donde laboremos".