Músicos no trabajarán

Valle Hermoso, Tam.- Músicos de Valle Hermoso lamentaron que no podrán realizar presentaciones durante las fiestas de Navidad o de Año Nuevo, pues las nuevas restricciones del Comité de Seguridad en Salud, así lo dispusieron.

Esteban, un conocido músico local, explicó que en el caso de las fiestas en salones de eventos, la máxima capacidad es para 75 personas, de acuerdo al Diario Oficial del Estado, por lo que dijo, un grupo pequeño de músicos sí podría trabajar para dar alegría a los asistentes.

Sin embargo, entre las restricciones que se emitieron, se dio a conocer que los músicos no podrán tocar en vivo en alguna fiesta y por aproximarse las posadas, que por recomendación no deberían de realizarse y las fiestas de navidad y de año nuevo, los músicos lamentaron que no podrán trabajar.

Hasta ayer, ninguna autoridad local de Salud, había hablado al respecto sobre las nuevas restricciones en el Estado, se espera que sea este día, cuando Coepris o la Jurisdicción Sanitaria, de mas detalles al respecto.