Musicalmente nada les sorprende

A sus casi 45 años de carrera artística, Air Supply confiesa que vive dentro de un mundo musical que ya no le sorprende por sus ritmos sino por la calidad de las letras.

Es por eso que para el dúo formado por el inglés Graham Russell y el australiano Russell Hitchcock el único que llama su atención, hasta ahora, es el británico Ed Sheeran.

¡TODO SUENA IGUAL!

"No escuchamos nada en realidad porque no tenemos mucho tiempo, solemos estar muy ocupados. Además, creo que todos los sonidos son iguales, tal vez en mi caso por eso no quiero darme ese tiempo.

"Creo que algo que puede diferenciar en la música son las letras, por ejemplo, soy muy fan de Ed Sheeran, disfruto cuando puedo escucharlo porque toda nuestra música es romántica y la de él también", expresó Russell, guitarrista de la banda, quien también destacó su devoción por el grupo Civil War.

Como los artistas no apuestan únicamente por el ritmo, en su nueva producción, The Lost In Love Experience, optaron por mantener el romance en sus letras, pues consideran que les permite mantener una esencia propia.

DE LUJO

Grabado con la Orquesta Filarmónica de Praga, el álbum será presentado a sus fans mexicanos en su concierto de ayer en el Auditorio Nacional.

"Gracias al amor nosotros hemos mantenido un sonido único porque en él no hay reglas ni momentos específicos. Todo es espontáneo.

"Creo que no lo escogimos sino el amor nos eligió a nosotros porque es algo que nos permite estar cerca de otros. Nos ha convertido en personas muy emocionales", explicó el músico.

Aunque para el dúo es un honor poder presentarse en el Coloso de Reforma, lo más valioso para ellos es seguir juntos arriba del escenario.

"Es muy placentero poder llegar juntos con una carrera de tantos años; quién iba a imaginar que aquellos jóvenes llegarían hasta donde estamos.

"Mantenemos casi la misma energía porque tenemos una buena salud, eso parece hasta ahora. No tenemos vicios y en mi caso me gusta mantenerme en forma y saludable", comentó el guitarrista.