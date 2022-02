Musicaliza Danny Ocean su aprendizaje

El intérprete de "Me Rehúso", tema con mil 190 millones de reproducciones en Spotify, tiene historias parecidas para cada tema de su nuevo disco, pues asegura que lo trabajó con paciencia y rodeado de amigos. "Ha sido un álbum que se ha estado cocinando en mucho tiempo.

Hace casi un par de años que empezamos, y una de las cosas diferentes del anterior es que es totalmente colaborativo, a diferencia del otro, que fue muy 'yo'. "No es nada más con artistas, también a nivel de producción, composición, visual. Todo es con amigos que he hecho desde 'Me Rehúso' para acá, gente con la que vas conectando en el camino y te vas sintiendo cómodo", compartió, en videoconferencia. El venezolano presentó ante los medios las ocho canciones inéditas de su segundo material, @dannocean, y resaltó la amplitud de temáticas que abarcan, además de los duetos con colegas como Justin Quiles y Guaynaa.