Música y películas

Monterrey, N.L.

A CELEBRATION OF THE MUSIC OF COCO

No cabe duda que Disney sabe cómo hacer de sus contenidos todo un acontecimiento.

A tres años de que junto con Pixar estrenara Coco, la cinta animada sobre el Día de Muertos en México, la nueva plataforma presenta un especial a manera de concierto agregado en abril pasado en Estados Unidos y grabado en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, California.

El espectáculo Coco: Celebración musical es sencillamente deslumbrante, majestuoso, lleno de luz e imágenes, recreando el colorido de la película con sus temas musicales.

Mariachi, un ballet de calaveras vestidas de jarochas, tehuanas, tapatías y otros trajes típicos mexicanos, acompañaron las interpretaciones del elenco de cantantes encabezado por Natalia Jiménez, Carlos Rivera, Jaime Camil y Alanna Ubach, entre otros.

Los presentadores son Eva Longoria y Benjamin Bratt y junto a ellos aparecen figuras como Luis Gerardo Méndez, Felipe Fernández del Paso, Alex González, Rudy Mancuso y Miguel.

Prácticamente se interpretan todos los temas de la película. De hecho, "Recuérdame", el principal, se incluye en varias versiones en vos de los diferentes invitados, apoyados con imágenes de la cinta en las enormes pantallas integradas al escenario.

El especial es breve, pero logra transmitir la esencia y la riqueza de la festividad mexicana por excelencia.

Imperdible para los "Coco-fans".

LA ÚLTIMA PELEA

Dos hermanos que se encuentran por años distanciados se inscriben por separado en un torneo de artes marciales mixtas. El primero (Tom Hardy) es un soldado que regresa a casa buscando a su padre, al que no ve también en años, para que lo entrene para la competencia, mientras que, por su parte, su hermano (Joel Edgerton) debe buscar recursos peleando para salvar su casa y el futuro de su familia. La cinta funciona como un intenso y emotivo drama familiar, y al mismo tiempo es una emocionante historia deportiva a la altura de las grandes del género. La relación fracturada de estos tres hombres, gracias al alcoholismo del padre y la desintegración familiar, es el corazón de la película. Con estupendas actuaciones por parte de Hardy y Edgerton, la cinta del realizador Gavin O´Connor plantea la lucha de supervivencia más allá de la jaula donde se pelea. Nick Nolte obtuvo una muy merecida nominación al Óscar por la cinta.

UN DÍA EN NUEVA YORK

Tres marinos desembarcan en NY y tienen un día para conocer la ciudad y de pasada enamorarse. El alegre musical, de la época de oro de la MGM, esta basado en la obra estrenada en Broadway por primera vez en 1944. Gene Kelly protagoniza y codirige la cinta, donde luce al máximo sus talentos de cantante y bailarín al interpretar al marino que intenta encontrar a una chica de la que se queda enamorado en el metro. Por su parte Frank Sinatra interpreta al que quiere a toda costa conocer los lugares turísticos, pese a su guía de viaje vencida, y Jules Munshin es conquistado por una antropóloga. Ayudados por una taxista, interpretada de manera muy simpática por Betty Garrett, la cinta es un delicioso homenaje a la Gran Manzana con números musicales muy bien montados, algunos de ellos en locación, basta ver a los curiosos al final del primero. Es el tipo de cinta que te deja con una gran sonrisa en la boca.