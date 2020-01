Música, un arma más en tiempos de guerra

Ante la escalada del conicto Irán-Estados Unidos y la posibilidad de una nueva guerra, fueron varias las listas de canciones creadas en las plataformas streaming bajo la consigna de "prepararse para la tercera guerra mundial".

Más allá de esta idea de escuchar música relacionada con conictos bélicos, la Historia ha mostrado que la música y la guerra se han acompañado desde la época de juglares que, mediante una canción que componían, transmitían historias de lo sucedido y en ocasiones intimidaban con relatos de héroes épicos que destacaban en los enfrentamientos. "Eso siempre ha existido, desde los romanos, los aztecas, o sea todos los pueblos que han tenido guerras han utilizado instrumentos como cuernos, trompetas, y no sólo para darles ánimos a sus soldados sino también como una forma para intimidar a los enemigos", dijo el maestro Pedro Castillo, compositor y artista sonoro en entrevista con EL UNIVERSAL. "Platón en La República decía: ´Déjame hacer las canciones de un pueblo y te dejo hacer las leyes´", de acuerdo con el también director de orquesta de la UAM, las canciones de un pueblo marcan la idiosincrasia de las personas porque, al ser utilizadas como un medio de comunicación, empieza a crear un imaginario en los pensamientos de las personas y por ende se concibe un comportamiento. Tan importantes han sido los movimientos que puede causar una canción, que en épocas pasadas han tenido que ser controladas hasta por la Iglesia. Un ejemplo de esto se encuentra en el periodo de la inquisición, en donde a través de canciones prohibidas se hacía una manifestación en contra de las autoridades políticas y religiosas. "El uso de la música también depende del contexto histórico, en algunos momentos la música estaba muy consolidada con la Iglesia, por ejemplo, no era lo mismo el tipo de música de entonces al de ahora". Otro punto a resaltar es que la música no signica lo mismo en todas las sociedades; en cada país, región, alrededor del mundo, los sonidos pueden llevar consigo un contexto diferente, el sonido de una trompeta puede ser el llamado para ir a la guerra, pero también de festejo. En tiempos de guerra se puede manipular de tal manera el signicado de un sonido, que hace que se muevan las masas. "La música en la guerra que sirve para enaltecer las victorias, es diferente a la música que se usa en el ejército para atacar, hay marchas que tienen para celebrar una victoria como el himno nacional, que son músicas en donde hay nacionalismo".

"Ejército blanco, barón negro". Originaria de la Guerra Civil Rusa, fue escrita como un himno de combate para el Ejército Rojo en 1920, con música de Samuel Pokrass y letra de Pavel Grigoriev. "It ´s a long way to tipperary". Se convirtió en una de las principales canciones de la Primera Guerra Mundial, compuesta por Jack Judge y Harry Williams el 30 de enero de 1912, fue una de las preferidas del ejército aliado. "La Complainte du Partisan". Compuesta por Emmanuel d´Astier de la Vigerie, la canción sirvió para animar a las tropas francesas, también fue usada para la Guerra Civil en España como símbolo de los ideales de la izquierda. "Ballad of the green berets". Es una canción icónica de la guerra de Vietnam, derivada del poema compuesto por el sargento Barri Sadler miembro de las Fuerzas Especiales de EU mientras convalecía de las heridas. "Over there". Canción escrita en 1917 por George M. Cohan, usada por el ejército de EU durante las dos guerras mundiales, la parte favorita de todos los soldados era cuando decían: "The yanks are coming". "Alte Kameraden". Es una marcha militar escrita en 1889 en Ulm, Alemania por Carl Teike, se convirtió en una de las principales del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, transmitía unión entre camaradas. "A las barricadas". Fue compuesta, en 1883 por el poeta polaco WacOEaw SwiOEcicki. Es el título con el que se conoce una de las canciones relacionadas con el anarcosindicalismo de España én la guerra civil. "The letter". Una canción escrita por la banda The Box Tops, fue usada por el ejército de EU para elevar sus ánimos y sobrevivir en Vietnam. Con su letra se inspiraban para hacer lo que fuera para regresar a casa.