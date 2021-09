Música para la furia de Trump

Para aplacar a Trump , afirma en "I'll Take Your Questions Now" ("Tomaré sus preguntas ahora"), el asistente le tocaba canciones de Broadway, incluida "Memory", del exitoso musical "Cats".

El ex Presidente y su esposa Melania rechazaron enérgicamente el libro, cuyos extractos fueron divulgados el martes en los diarios The New York Times y The Washington Post.

El Times citó que un blanco frecuente de la ira de Trump era el entonces abogado jefe de la Casa Blanca, Pat Cipollone, porque le advertía a Trump que estaba buscando hacer cosas que "no eran éticas o ilegales. Entonces (Trump lo que hacía era)... gritarle".