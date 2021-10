Museo... de pesadilla

Ante EL MAÑANA relataron su situación. "Yo solo estoy abriendo de martes a domingo, pero hay compañeros que inician a partir del miércoles, por eso se ven tantos negocios cerrados, otros vienen solo desde el jueves y también están quienes llegan solo fines de semana, ha sido muy complicado seguir activos porque no hay clientes", comentó Laura, quien desde hace diez años administra un negocio de novedades en el mercado Guadalupano.

En los recorridos por el sector, abundan las fachadas de negocios cerrados, mientras que al acercarse a los puestos de frutas y verduras, los trabajadores atienden a los pocos clientes que llegan caminando, esquivando bloques de concreto, piedras y maquinaria.

"Nosotros aceptamos el proyecto porque nos dijeron que se iba a terminar en junio, pero ya vamos en octubre y no se ve para cuándo, he platicado con el personal de la obra y me dicen que hasta marzo, lo cual ya no vamos a tolerar, es insostenible", dijo un vendedor.

En el mercado Fidel Velázquez se repite el mismo panorama, aunque ahí, la principal queja es la falta de estacionamiento, de accesos para el transporte público y de taxis.

"La gente no viene por el tráfico que se genera aquí, para evitarse esto se van a otros lugares a comprar, aún así estamos aquí porque tenemos la necesidad de llevar comida a casa", comentó María, vendedora de alimentos.

Con grandes carteles fluorescentes los locatarios intentan llamar la atención de los pocos transeúntes que se acercan, y a través de las redes sociales, promocionan sus servicios, ofreciendo entregas en la zona centro o en calles de alrededor, donde si pueden pasar vehículos.

"Hay compañeros que tenían puestos de comida que ya cerraron porque con la tierra no podían tener limpio ni ofrecer nada, tenemos que abrir por lapsos y cerrar cuando hace mucho viento, queremos que ya terminen que no la aplacen más", manifestó.

COSTOSO Y MUY LENTO...

El nuevo museo fue proyectado en la anterior administración municipal con una inversión de 180 millones de pesos, divididos en dos etapas, para la creación de un estacionamiento subterráneo, rehabilitación en la antigua bóveda del ferrocarril, un edificio, jardineras, fuentes y otros espacios de recreación.

Además de ser una extensión peatonal de la calle Hidalgo.

Las fechas de término proyectadas en el 2020 cuando inició la obra se marcaron para junio y julio del 2021, pero a menos de un mes de concluir su gestión, la exalcaldesa Maki Ortiz Domínguez extendió el plazo hasta diciembre de este año.

...PERO AHORA CULPAN AL INAH

En la actualidad, la Secretaría de Obras Públicas mantiene la fecha de término y ha reconocido que para ello se trabaja a marchas forzadas, argumentando que la principal causa de atrasos obedece a las observaciones y supervisiones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Mientras tanto, el porcentaje de avance reportado para la segunda etapa oscila entre el 60 por ciento, con pendientes que se evidencian a simple vista.

Los cierres viales impiden que pasen vehículos, las dos principales calles del centro están bloqueadas.

Los clientes que se atreven a pasar deben caminar entre la tierra, esquivar maquinaria y personal de construcción.

Los atrasos son evidentes, a menos de tres meses de que venza la segunda fecha de término.