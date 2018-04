Muse se presenta con éxito en Pa'l Norte

Los sonidos británicos de Muse le dieron un cierre espectacular al primer día de Pa'l Norte.



La jornada de 10 horas del festival terminó con la banda de rock alternativo como estelares de anoche en el Parque Fundidora.



De acuerdo a los organizadores fueron 105 mil asistentes que empezaron a accesar desde las 15:30 al Parque Fundidora y que disfrutaron de la agrupación formada por Matt Bellamy (compositor, voz, guitarra, teclados), Dominic Howard (batería, percusión) y Christopher Wolstenholme (bajo eléctrico, teclados, coros).



El público al principio se emocionó con la llegada de los músicos a las 0:40 horas de hoy, pero que luego se apagaron porque el volumen del sonido fue débil.

El desperfecto pareció arreglarse rápido y así los fans enseguida volvieron a alegrarse. El setlist de Muse incluyó temas como "Psycho", "Hysteria", "Plug in Baby" y "Supermassive Black Hole".



"Buenas noches, México, cómo están esta noche Monterrey, déjenme ver sus manos", dijo Matt para cantar uno de los más grandes hits de la banda "Starlight".



Después de cantar otros temas como "Dig Down", "Madness" y "Time is Running Out", Muse agradeció a los fans sus asistencia y dejaron el escenario una hora después de empezar su actuación.



Y aunque las luces se apagaron, los seguidores no se resignaron y pidieron más de la música de Muse. Se tardaron un par de minutos, e incluso hubo gente que se empezaba a retirar, pero los músicos regresaron para complacer con "Take a Bow", "Uprising" y "Knights of Cydonia" y concluir a las 2:05 horas.