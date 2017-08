Murió Alicia Juárez, esposa de José Alfredo Jiménez

Cd. de México.- La cantante mexicana de música ranchera Alicia Juárez, esposa y musa de José Alfredo Jiménez, falleció a los 67 años a causa de un paro cardiaco.



"Murió en la madrugada en Dolores Hidalgo, Guanajuato, donde residía con su actual esposo, el señor Rogelio Vaka", informó su representante Elías Cañete.



José Alfredo Jiménez Medel, hijo de José Alfredo Jiménez, lamentó la muerte de quien fue la última esposa de su padre, creador de temas como "Si Nos dejan" y "El Rey".



Jiménez Medel, productor del espectáculo "Así Fue Mi Padre", externó su pésame a los deudos de la intérprete de canciones como "La Araña", "Te Solté la Rienda" y "Las Coplas".



"Siempre es lamentable que alguien pierda la vida, yo de la señora no tengo malos recuerdos, cuando estuvo con mi padre nos hacía reír mucho y creo que todos por derecho humano debemos tener una despedida de este mundo de la manera más digna y yo deseo que descanse en paz", dijo Jiménez Medel.



El hijo del prolífico cantautor guanajuatense José Alfredo Jiménez subrayó que dentro de los testimonios que dan forma al espectáculo "Así Fue Mi Padre", había uno de Alicia Juárez.



"La verdad no tengo malos recuerdos de ella, a fin de cuentas mi padre fue feliz y la quería, así que espero que sus deudos encuentren también la resignación", indicó.



Por último, dijo que desconoce cuáles eran las condiciones en las que vivía la intérprete.



"Hoy por la mañana me dieron la noticia y no me quedó otra que pensar en mi padre, quien convivió con ella. Yo la entrevisté hace tres años y guardé sus declaraciones y fíjate que me sirvieron para hablar de mi viejo en este espectáculo de 'Así Fue Mi Padre'".