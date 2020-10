Murió Tony Lewis, vocalista de The Outfield

Tony Lewis, cantante principal de la banda The Outfield, murió el 19 de octubre, a los 62 años de edad.

De acuerdo con su equipo, el artista falleció inesperadamente cerca de su casa en Londres. Hasta el momento las causas del deceso no han sido reveladas, reportó DailyMail.

El músico, compositor y productor discográfico fue cofundador The Outfield con Alan Jackman y John Spinks.

Su música formó parte de la década de 1980 con temas como "Your Love", "All The Love" y "Say It Isn't So".