Murió narrador de ´Thomas & Friends´

Michael Angelis, el antiguo narrador de la serie Thomas & Friends, murió el sábado en su casa a los 68 años el sábado, confirmaron sus agentes.

El actor, originario de Liverpool, narró el clásico espectáculo infantil de 1991 a 2012 después de asumir el papel del ícono de los Beatles Ringo Starr, informó Daily Mail.

Angelis fue el narrador más antiguo de la serie, trabajó en el programa desde su tercera hasta la 16ª serie para el Reino Unido, y también dirigió seis episodios estadounidenses, los primeros seis CD de The Railway Stories y otros comerciales.

Si bien la voz del artista se convirtió en sinónimo de la edición británica del programa, la versión estadounidense vio narrar a actores como Alec Baldwin.

Angelis se formó en la Royal Scottish Academy of Music and Drama en Glasgow, Escocia, y protagonizó varias comedias después de su graduación, incluyendo The Liver Birds en las que apareció entre 1975 y 1978.

También interpretó al villano Mickey Startup en la adaptación televisiva del drama de comedia Auf Wiedersehen, Pet en su tercera temporada.

Los fanáticos del clásico espectáculo infantil quedaron devastados por la noticia y compartieron mensajes en Twitter.