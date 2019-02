Murió la actriz Julie Adams

Cd. de México (04 febrero 2019).- Julie Adams, quien protagonizó El Monstruo de la Laguna Negra (1954), falleció el domingo en Los Ángeles, EU, a los 92 años, informó este lunes la web oficial de la artista.

Guillermo del Toro, quien admitió haberse inspirado en la cinta del director Jack Arnold para su filme La Forma del Agua, expresó sus condolencias en Twitter.

"Lamento la muerte de Julie Adams. Me duele en un lugar muy profundo de mí, donde los monstruos nadan", escribió del Toro.

Adams, cuyo nombre real es Betty May, nació el 17 de octubre de 1926 en Waterloo, Iowa, Estados Unidos.

Su debut actoral fue en 1949 con la película Red, Hot and Blue en donde interpretó un papel secundario.

El Monstro de la Laguna Negra fue la cumbre de su carrera como actriz.

También participó en filmes como Nuevo Amanecer (1951), Curva del Río (1952), The Private War of Major Benson (1955) y Tickle Me (1965).

La intérprete también actuó en series como Perry Mason y Murder, She Wrote.