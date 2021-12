Murió la actriz Carmen Salinas; esta fue su trayectoria

La actriz y exdiputada fue hospitalizada de emergencia el 11 de noviembre tras sufrir un derrame cerebral.

Esta noche será recordada con una gran tristeza, ?Carmelita Salinas, ya está con Dios. Dejándonos su gran legado. QEPD ?? pic.twitter.com/5mTp0Jk29g — juan osorio ortiz (@osoriojua) December 10, 2021

Más tarde, la cuenta oficial de Twitter de la actriz publicó un comunicado de la familia Salinas en la que confirmó el fallecimiento.

"Soy priista y siempre lo seré, no me avergüenza, ni me arrepiento en decirlo; siempre he sido priista y siempre lo seré, porque de ellos he obtenido mucho", aseguró orgullosa Carmen Salinas Lozano, en el 2013, luego de ser cuestionada sobre si algún partido político le habría ofrecido un cargo público.

Su simpatía por el partido tricolor quedó demostrado en dos momentos claves, el primero, cuando fue una de las invitadas especiales a la toma de posesión de Carlos Salinas de Gortari como presidente, el 1 de septiembre de 1988.

"Salinas de Gortari nos invitó a Luis Miguel a Emanuel y a mí, nos trató con mucho respeto y cariño", indicó la actriz y productora en 2020, al revelar una foto del momento en que saludó al mandatario.

Cuando rindió protesta como Presidente de MEXICO el Sr. Lic. Carlos Salinas de Gortari nos invitó a Luís Miguel a Emanuel y a mi, nos trató con mucho respeto y cariño. Después me trajeron a esta su casa los muchachos. CS. pic.twitter.com/bCi76DFoEJ — Carmen Salinas (@CarmenSalinasLo) August 4, 2020

Años después de ese suceso, ella fue la encargada de entregar al mandatario y al entonces regente del Distrito Federal, Manuel Camacho Solís, el premio Diosa de Plata, en la categoría de Mejor Actuación y Coactuación, respectivamente.

En 2015, César Camacho Quiroz, quien encabezaba al PRI, la buscó para integrarse a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados como candidata prurinominal. En aquella ocasión, realizaron una visita para buscar votos para su candidatura, hecho calificado por la organización como un "inédito recorrido" a la "La Fortaleza", un famoso conjunto habitacional enclavado en el corazón de Tepito.

Carmen Salinas siempre afirmó que estaba arraigada con el pueblo y sobre todo con la gente más vulnerable de la ciudad "y la mayoría del público que me ha seguido durante más de 60 años en mi trayectoria artística, ha sido la gente, pero más la gente arraigada en el barrio de Tepito, de Santa Julia, de la Guerrero de Neza, siempre me ha seguido mucho".

Aquella incursión política, resultó un triunfo para el tricolor, pues la productora del espectáculo musical, "Aventurera", llegó a ocupar una curul en San Lázaro. Aunque su desempeño, al menos en asistencias fue bajo, pues de septiembre a diciembre de 2015, la legisladora solo asistió 35 veces a la Cámara de Diputados, como dan cuenta los registros oficiales.

"La plena participación de las mujeres en la vida económica y política de México no debe entenderse como una graciosa dádiva, sino como una condición indispensable para el desarrollo sustentable de las comunidades", indicó al inaugurar el foro "Igualdad de Género, un objetivo de desarrollo sustentable". Esta fue una de las pocas participaciones de la actriz, que quedaron registradas de su paso por la Cámara de Diputados.

Salinas Lozano confesó en su momento que le habría advertido al dirigente priista, de su nula capacidad para ser legisladora: "yo no sé nada de política". Pero el líder tricolor, de acuerdo con las palabras que ella relató dijo "no te preocupes, te vamos a poner unos asesores para que te indiquen qué paso tomar, eres una gente muy querida por el pueblo, queremos que estés con nosotros, y ya".

Una muestra más de su priismo quedó en evidencia, cuando al ser consultada por el escándalo de la Casa Blanca, del presidente Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, expresó: "Ni modo que viva en un jacal o en una pocilga".

¿Quién fue Carmen Salinas?

Carmen Salinas nació el 5 de octubre de 1939, en Torreón, Coahuila. Inició su carrera de actriz en 1964 con la telenovela La vecindad, La frontera, Sublime Redención y El chofer, dirigida por el actor, productor y director de cine y televisión Ernesto Alonso (1917-2007).

También actuó en Cada quien su vida, Vine, vi y mejor me fui y en la obra Aprendiendo a ser señora. Asimismo, en Abrázame muy fuerte, Preciosa, Mi pequeña traviesa y María Mercedes.

En 1969 comenzó su carrera cinematográfica con La vida inútil de Pito Pérez, dirigida por Roberto Gavaldón (1909-1986) y en Bellas de Noches (1975), cuyo personaje "La Corcholata" fue reconocido por la crítica. Además de Noches de cabaret (1978) y El Fuego de la venganza (2004).

Ese año participó en la película Man on Fire, dirigida por Tony Scott, junto al actor Denzel Washington.

Participó en el cine de ficheras en películas como: Distrito Federal, Paso de cojo, El sexo sentido, Que viva Tepito, mi barrio, Noche de carnaval, Fin de semana en Garibaldi, Danzón, Ciudad de ciegos, A paso de cojo, Camino largo a Tijuana, Esta noche cena Pancho, Huevos Rancheros, Entre ficheras anta el diablo, Albures Mexicanos, Corrupción, Olor a muerte, La chica de la piscina, Mexicano, tú puedes, La raza nunca pierde, Nos reímos de la migra, entre otras.

En 1993 se retiró de la actuación cuando se enteró que su hijo Pedro Plascencia Salinas tenía cáncer. Su hijo falleció un año después y regresó a los escenarios.

Participó en la Caravana Corona que hacía giras por la República Mexicana, pero cuando estaban en la Ciudad de México se presentaban en el Teatro Blanquita.

Además, fue productora de la obra teatral Aventurera, con la que recorrió el país y Estados Unidos y luego en Velo de novia, de Juan Osorio.

En 2014 fue embajadora de la educación del Sindicato de Nacional Trabajadores de la Educación (SNTE). Al siguiente año, fue diputada federal en la LXIII Legislatura por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde fue secretaria en la Comisión de Igualdad de Género. Terminó su gestión en 2018.

Fue galardonada en Nueva York con "Las Palmas de Oro", gracias a Arturo Ripstein y fue homenajeada en la Ciudad de México por sus 60 años de trayectoria artística y en Guadalajara, Jalisco, por 70 años de carrera artística.

Retomó el personaje que la llevó a la fama "La Corcholata" en la puesta en escena "Y nos cogió la pandemia" que se estrenó el 23 de abril de 2021. Antes de su derrame cerebral, estaba grabando la telenovela Mi fortuna es amarte, producida por Nicandro Diaz y se había estrenado el 8 de noviembre pasado.