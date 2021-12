Murió 'Jamaicón' Villegas, leyenda de Chivas

Obtuvo ocho títulos el Guadalajara entre 1957 y 1970. Brilló mostrando enorme calidad y respeto por el deporte. Era fuerte, pundonoroso, rápido y certero en el toque de la pelota.

Fue parte del Campeonísimo rojiblanco, la era dorada del cuadro tapatío.

Fue seleccionado nacional y participó en los Mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962.

SÍNDROME DEL 'JAMAICÓN'

La palabra 'jamaicón' se hizo popular en el futbol mexicano por una curiosa anécdota de José Villegas. El mal de la añoranza, ése que afecta a los deportistas locales en competencias internacionales, es uno de los temas recurrentes en el corolario del balompié.

Es probable que desde los inicios de las Selecciones Mexicanas haya existido este malestar, que lleva a los deportistas a bajar de nivel, pero cobró popularidad a partir del jugador del Guadalajara y seleccionado José "Jamaicón" Villegas.

El agraviado principal de esa maldición, asegura que todo es una historia real, pero caricaturizada y potenciada por la prensa de la época.

"No era broma, fue cierto. En Suiza 58 donde estaba el equipo mexicano era como una isla, un poco retirado de la ciudad y había que ir a la concentración en una lancha", recordó hace unos años Villegas, el carrilero del Campeonísimo.

"Estaba en la orilla del lago, esperando la correspondencia, cuando (el periodista) Flavio Zavala Millet, que en paz descanse, llegó y me preguntó que si extrañaba mucho los frijoles y el picante de México.

"Le dije: 'señor, como todo mundo', y luego me preguntó, '¿y tu familia, tus seres queridos?'. Yo consideré que no era raro para nadie el sentir deseos de verlos, pero él me dijo: 'no, lo que extrañas son los chiles y los frijoles de allá'".

"Así pasó, y a los pocos días vi la nota y era un poquito exagerada, porque él ya le cargó un poquito más. El señor lo vio por otro lado, que 'El nostálgico Villegas', 'El Síndrome del Jamaicón', todo eso que hasta la fecha, y en cada oportunidad que hay, se menciona".