Muñoz Ledo exige la renuncia del director del INM

El expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, exigió la renuncia del director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, tras los operativos de contención de la Guardia Nacional para impedir el paso de migrantes centroamericanos, quienes fueron víctimas de agresiones.

Al fijar su posición durante el debate de la agenda política sobre la migración en México, Muñoz Ledo dijo que hasta que Tonatiuh Guillén estuvo al frente de Migración las cosas jalaron bien, sin embargo, su sucesor, Francisco Garduño, se debe ir.

"Yo nunca hago una denuncia personal, hasta que el compañero Tonatiuh Guillén, gran mexicano, estuvo a cargo del Instituto de Migración las cosas jalaron bien, eso de los niños congoleses, con los que yo hablaba por teléfono porque pues nadie hablaba francés en esa cárcel. Lo sustituyeron por un antiguo compañero de partido (Francisco Garduño) que por desgracia se dedicó a tareas carcelarias durante 12 años y es necesario que se vaya de donde está es lo que quiero exigir a efecto de que las políticas públicas de ese nivel sean manejadas por gente responsable, no aplauden pero así es, prefiero la impopularidad, no es la primera vez que disiento, recuerden 1988, suelo disentir", explicó.

Cabe recordar que el pasado miércoles, las bancadas de Morena del Senado y de la Cámara de Diputados en la Comisión Permanente, impidieron que el ex presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, hiciera uso de la tribuna para hacer una rectificación de hechos en el marco de la presentación del Informe Anual de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra.

La semana pasada, Piedra Ibarra acudió a la Comisión Permanente, que se desarrolla en la Cámara de Diputados, para presentar dicho documento, hizo una primera intervención de más de 30 minutos, y posteriormente cada partido político tuvo 10 minutos para hablar, y en esta lista no estaba registrado Muñoz Ledo.

Por lo que el expresidente de la Cámara de Diputados solicitó a la presidenta del Senado, Mónica Fernández (Morena), le diera oportunidad de hablar para rectificar hechos, la senadora dijo que el formato ya estaba previamente aprobado, por lo que sometió a consideración de los presentes si podía hablar Muñoz Ledo.

La oposición votó a favor de que hablara (PRD, PAN, PRI y MC), sin embargo, los legisladores de Morena votaron en contra y se le negó el uso del micrófono. Por esto, Muñoz Ledo acusó que Morena no es un partido de Estado y la propia Rosario Piedra quería conocer los videos de las agresiones de la Guardia Nacional a migrantes en el sur de nuestro país.

"No somos un partido de Estado (...) no, perdóneme, no. Perdón, hablé con la presidenta y está de acuerdo que quiere conocer los hechos en esa pantalla, conocer la verdad no es de un partido con mayoría", expresó Muñoz Ledo.