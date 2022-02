Múnich despediría a director ruso por invasión de Ucrania

La Orquesta Filarmónica de Róterdam también dijo que cancelará el festival planeado por el director ruso de 68 años en septiembre si no deja de apoyar al presidente ruso, Vladimir Putin.

Además, la Royal Opera House canceló el viernes una gira planificada en Londres del Ballet Bolshoi de Moscú.

Gergiev es amigo del presidente ruso Vladimir Putin y apoyó la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014.

CAMBIO DE POSICIÓN

“Le he dejado clara mi posición a Valery Gergiev y le he pedido que se distancie clara e inequívocamente de la brutal invasión que Putin está librando contra Ucrania y ahora en particular contra nuestra ciudad gemela, Kiev”, dijo Reiter en un comunicado. “Si Valery Gergiev no adopta una postura clara para el lunes, ya no podrá seguir siendo el director titular de nuestra filarmónica”.

Gergiev ha sido el director titular de Múnich desde la temporada 2015-16. Fue director invitado principal en Róterdam de 1995 a 2008, y la orquesta inició un Festival de Gergiev anual en 1996.

“En caso de que Valery Gergiev no se distancie abiertamente de las acciones del presidente Putin en Ucrania, nos veremos obligados a cancelar todos los conciertos dirigidos por Valery Gergiev, incluido el Festival de Gergiev que tendría lugar en septiembre”, dijo la Filarmónica de Róterdam en un comunicado.

También es director musical del Teatro Mariinsky en San Petersburgo, Rusia, y del Festival de las Noches Blancas en la misma ciudad.

El Mariinsky y el Bolshoi se encuentran entre las instituciones artísticas más renombradas de Rusia.

“Una temporada de verano del Ballet Bolshoi en la Royal Opera House había estado en las etapas finales de planificación”, dijo el teatro en un comunicado. “Desafortunadamente, en las circunstancias actuales, la temporada ahora no puede seguir adelante”.

El anuncio del alcalde se produjo el mismo día en que la Filarmónica de Viena despidió a Gergiev como director de una gira de cinco conciertos por Estados Unidos.

PIDEN DECLARACIÓN

El Teatro alla Scala de Milán también envió una carta a Gergiev pidiéndole que haga una declaración clara a favor de una resolución pacífica en Ucrania, o no se le permitirá regresar para completar su compromiso dirigiendo “La dama de picas” de Chaikovski.

Gergiev fue cuestionado ligeramente por el público durante una actuación, pero la situación cambió drásticamente con la invasión rusa durante la noche, dijo el portavoz del teatro, Paolo Besana.

Su próxima aparición está programada para el 5 de marzo en Milán.

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, a la vez presidente de La Scala, dijo que la solicitud se hizo porque Gergiev había declarado su cercanía a Putin en múltiples ocasiones.

La Scala dijo el viernes que aún no había recibido una respuesta.

El director musical de Metropolitan Opera, Yannick Nézet-Séguin, reemplazará a Gergiev en los conciertos del Carnegie.