¡Multifacética!

GUADALAJARA, Jalisco

Desde niña, Marisol Ramos practica deporte. Comenzó como nadadora, desde los 16 años hace pesas, en 2013 ganó el torneo de box Guantes de Oro en la categoría 57 kilogramos veterana, y hoy está metida de lleno en el fisicoculturismo.

"Sí soy una persona sumamente activa, me despierto a las 5 de la mañana, en esto tienes que tener mucha disciplina, sobre todo con la comida, y de las 5 hasta las 10 de la noche no paro", comentó la también nutrióloga.

Ramos Rodríguez, de 38 años y que compite en la categoría Fitness Figuras, le dedica 2 horas y media diariamente a sus entrenamientos y el resto del tiempo es para sus hijas Nicolle, de 19 años y seleccionada nacional en gimnasia, y Polette, de 5 años.

"Mi mayor satisfacción es ver a mi hija Nicolle triunfar y a Polette verla feliz, digamos que está en la etapa de atleta feliz.

"Las dos ya saben que mis horas de entrenamiento no me pueden hablar, su mamá no existe, se dedica a entrenar, la bebé ha crecido así, para ella ya es algo muy normal, no le batallo, es muy buena niña y respeta mis tiempos", dijo.

Marisol estaba lista para unas competencias el 1 y 2 de mayo, pero el coronavirus le cambió las planes, aunque la contingencia le permitió tener a su hija mayor en casa, ya que vive en Tijuana y representa a Baja California.

"Mi mayor satisfacción de ser una mamá atleta es el ejemplo que le brindo a mis hijas, que los límites uno solo se los pone, no hay límites, no hay contingencia, no hay nada cuando uno desea realizar las cosas", destacó.

"Me siento muy feliz porque gracias a Dios pudo venirse mi hija y ya con mis niñas aquí, llámese en China, en un restaurante, en donde sea, me da el mismo gusto poder celebrar porque tenía años que no podía celebrar un 10 de mayo sobre todo con mi niña grande. Soy sumamente afortunadamente de estar viviendo este 10 de mayo con mis dos niñas".