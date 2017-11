Multas por exceso de velocidad podrán ser pagadas en tiendas, en Nuevo Laredo

La multa por manejar a exceso de velocidad por un monto de mil 510 pesos, puede ser pagada en establecimientos comerciales de conveniencia como el Oxxo, para facilidad de los conductores.



Con anterioridad únicamente podría ser pagada en las instalaciones de la Dirección de Tránsito y Vialidad y en el Edificio Municipal del Palomar, explicó Martín López Elizondo, coordinador de la dependencia.



“Desde el lunes pasado ya se puede pagar la infracción por manejar a exceso de velocidad en las tiendas de conveniencia antes solo se pagaban en las cajas de ingresos. Esta es la principal causa por la que se detiene al conductor, porque manejan a exceso de velocidad, y si aparte no trae licencia, no trae placas o traer los vidrios polarizados aumenta la multa”, señaló el coordinador de la Dirección de Tránsito y Vialidad.



Los acreedores a una multa tienen cinco días para pagar su infracción con un 50 por ciento de descuento, de lo contrario deberán que pagar el costo original de la sanción, sin embargo quienes conduzcan a exceso de velocidad, o temerariamente y no respeten los señalamientos, no tienen descuento.



“Estas multas las debería de valorar la Comisión si merecen o no un descuento del pronto pago, y de ser posible que también el pago de las grúas que es recurrente, muy lamentablemente para muchos ciudadanos que no pueden pagarlas”, esto fue solicitado por el regidor Jesús Valdez Zermeño ante el cabildo.



A la semana, oficiales de la Dirección de Tránsito y Vialidad aplican alrededor de 150 multas a la semana a los conductores de Nuevo Laredo, por manejar a exceso de velocidad, y no respetar los señalamientos.



MULTAS



No usar cinturón de seguridad conductor y copiloto 10 UMA = $755



Chocar o participar en un choque y causar daños 10 UMA = $755



Circular en exceso de velocidad o temerariamente 20 UMA = $1 509



Manejar con aliento alcohólico 20 UMA o hasta 36 horas de arresto = $1 509



M. con aliento alcohólico e ineptitud 40 UMA o hasta 36 horas de arresto = $3 020



Manejar en estado de ebriedad o de intoxicación 100 UMA = $7 550