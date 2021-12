Multas de hasta 450 pesos por usar el claxon de manera excesiva en Tampico

El titular, René Naranjo Sánchez comentó que seguirán aplicando el reglamento con sanciones para quienes utilicen la bocina en exceso en situaciones o áreas no permitidas, alcanzando multas de hasta 450 pesos los infractores.

Hay que crear una conciencia en los conductores con el uso de la bocina, "no se debe al estrés que ha traído la pandemia, pero se ve a diario que en cada semáforo apenas cambia la luz verde y el último de la fila ya está pegado al claxon. Hay que ser cocientes y no alarmar, molestar o contaminar con este dispositivo, que el reglamento establece que no puede utilizarse a discreción".

Indicó que la bocina del automóvil debe sonarse en casos de emergencia, cuando se va a un hospital o ha sucedido algo, pero no para presionar o hacer escándalo, por lo que se ha estado platicando en reuniones con líderes del transporte público para evitar que lo suenen en toda ocasión, ya que la norma marca que se puede aplicar una multa de 5 umas.

La Secretaría de Tránsito y Vialidad de Tampico inició con la aplicación de los artículos 53 y 128 del actual reglamento, a partir del mes de febrero de este año, donde se establecen sanciones para quienes usen de forma inmoderada el claxon.