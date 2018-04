Multarán desde el lunes a ecocidas

La Dirección de Medio Ambiente y Ecología capacitará a los guardianes ambientales para que este próximo lunes inicien con la aplicación de multas a los que sigan arrojando o vertiendo basura en áreas verdes, publicas, o contaminando de alguna otra manera el medio ambiente.



Este sábado los 85 guardianes ambientales tendrán su curso-capacitación, donde se les entregará su uniforme, con gorra y boletas de infracción.

Martha Nelly García Hernández, coordinadora del programa Universidades Verdes de la dirección de Ecología y Medio Ambiente, comentó que en la capacitación se les va a dar a detalle los montos que aplicaran de sanciones.

“El lunes estaremos arrancando con las sanciones, os jóvenes estarán cubriendo las zonas donde ellos viven para no exponerlos a un riesgo de seguridad, donde ellos estén cerca y se sientan seguros”, dijo.

QUE NO TRATEN DE DAR MORDIDA

Los guardianes ambientales, trabajarán en toda la ciudad, por lo que se hace la invitación a la ciudadanía para que participe y si incurre en alguna irregularidad como tirar basura pague la multa y no trate de corromper a los jóvenes.

“Únicamente que apoyen esta acción que es para educar a la ciudadanía a que tengamos nuestra ciudad limpia y que nos apoyen porque es una actividad muy noble donde la ciudadanía va a ver los resultados positivos en cuanto a la limpieza, sus hijos van a crecer en una ciudad limpia”, dijo la funcionaria.

El lunes los guardianes ambientales, traerán consigo las boletas, por lo que se pide todo el apoyo para que puedan desempeñar bien su función.

“Aquí se trata de educar, no de multar queremos que las generaciones se eduquen de la importancia de tener nuestra ciudad limpia, no queremos multar queremos que se tenga una ciudad limpia, porque en el país vecino no contaminamos y en tu casa si contaminas y queremos cambiar esa mentalidad”, apuntó.

CAPACITAN. Los 85 guardianes ambientales serán capacitados para el lunes iniciar con multas.