Multarán dueños de aves invasoras

New Hampshire, Estados Unidos (31 enero 2018).- La Legislatura de New Hampshire está considerando una iniciativa de ley que haría que una invasión de propiedad ajena por parte de aves de corral sea una violación, no para los pollos, sino para sus dueños.

Bajo la propuesta, cualquiera que de forma deliberada o negligente permita que sus aves de corral domésticas entren a la propiedad de alguien más sin permiso puede ser hallado culpable de una infracción si las aves dañan cultivos o propiedad.

La ley ya hace que dicha invasión sea ilegal cuando se trata de ovejas, cabras, vacas, caballos o cerdos, y el promotor de la iniciativa señala que las aves de corral no deben estar exentas.

Aunque la frustración de un ciudadano con los patos de un vecino dio origen a la legislación, Michael Moffett, Representante republicano de Loudon, dijo a un Comité de la Cámara de Representantes que también se enteró de un hombre quien afirma que su vecino ha utilizado sus pollos como una "forma de acoso y provocación".

"Todo se resume en derechos de propiedad, lo cual es importante", aseveró Moffett. "La gente, donde sea que vivas, debe estar libre de que su propiedad sea invadida por animales o aves de propiedades contiguas que no están siendo cuidados.

"Hemos oído el dicho, 'aves del mismo plumaje vuelan juntas', lo cual está bien, pero muchos de nosotros no creemos que esté bien cuando vuelan juntas a la propiedad de un vecino y causan estragos".

Los miembros del comité plantearon interrogantes incluyendo si la propuesta se aplicaría a alguien que tiene un estanque de patos domésticos pero también atrae patos salvajes.

"¿Cómo determinamos si es un pato salvaje o un pato doméstico el que cruza a otra propiedad?", comentó Larry Laflamme, Representante demócrata de Berlin.

"Los pollos claramente están domesticados, en el caso de los patos no está claro", dijo Moffett.

Earl Tuson, un agricultor de Loudon quien no cría aves de corral, se opuso al proyecto de ley, declarando que la ley actual iba claramente dirigida a ganado que, a diferencia de pollos y patos, podía provocar daños considerables.

Agregó que la iniciativa podría llevar a un mayor acoso a granjeros por parte de vecinos.

"Las granjas por todo el estado están cada vez en mayor contacto con desarrollos residenciales, y los ocupantes de esos desarrollos por lo común no están al tanto de las actividades agrícolas normales y habituales", apuntó.

"A todos les encanta comer tocino, hasta que se mudan junto a la granja porcina".