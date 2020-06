Multarán con mil dólares al que no use cubrebocas

Laredo, Tx.

En un desesperado esfuerzo por comprimir el desaforado crecimiento de positivos a COVID-19, el gobierno de Laredo y Condado de Webb, emitieron una orden ejecutiva para el uso obligatorio de cubre bocas.

Aquellos que desobedezcan podrían enfrentar una sanción económica en el orden de 1 mil dólares

Darán siete días de gracia a los negociantes para que asuman las acciones que corresponda por el interés de cuidar la salud pública.

Aunque el cubrirse había dejado a conciencia, el alcalde Pete Saenz Jr., y el Juez del Condado Tano Tijerina, desde el miércoles habían acordado tomar medidas eficaces a la pandemia.

La orden es que empleados y consumidores deben usar el cubrebocas en todo momento.

La acción a los negocios como centros comerciales y supermercados, los que habían reflejado la orden después que el gobernador de Texas Greg Abbott había abolido toda acción con una orden ejecutiva.

Para el Juez Tijerina, dijo que Laredo Webb se mostró como ejemplo con las medidas restrictivas que al principio del coronavirus afectó a la comunidad.

Sin embargo, el gobernador asume que no se debe multar a las personas, pero no se trata de obtener fondos de la pandemia, se intenta persuadir a los ciudadanos a no verse afectados en su economía, cuando ellos podrán resarcir la amenaza siguiendo las indicaciones.

CONTAGIOS

Rompe récord por tercera vez

Esta ciudad rompió por tercera vez su propio récord de contagios de COVID-19 en un día al confirmarse 51 casos el jueves 18 de junio. Con estos nuevos casos, la cifra de contagios asciende a 854 desde que inició la pandemia. De estos, actualmente 312 se mantienen activos. Además, del total de contagios en Laredo, 520 se han recuperado satisfactoriamente del COVID-19, mientras que 22 han fallecido. Desde que inició la pandemia, en la ciudad se han realizado un total de 6 mil 469 pruebas para detectar el coronavirus, de las cuales 854 han resultado positivas, 4 mil 907 negativas y 708 continúan en investigación, de las cuales se presume que 402 son negativas, y 306 están pendientes.