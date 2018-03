Multarán, ahora sí, el llamar al conducir

Ante el incremento de accidentes automovilísticos por el uso del teléfono celular, autoridades actualizarán el Reglamento de Tránsito, a fin de poner multas en este tipo de casos, ya que actualmente están en forma generalizada.



En Estados Unidos el utilizar el teléfono va ligado a los accidentes y en México el problema es el mismo, según datos del 2017 de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, entre un 15 por ciento al 20 por ciento de accidentes automovilísticos se deben al uso de dispositivos, que los convierte en la tercera causa de muerte

En el caso de Tamaulipas el año pasado, se informó que el uso del teléfono ocasiona el 25 por ciento de los accidentes fatales en vehículo, y lo mismo pasa con los peatones de acuerdo a cifras del Sector Salud en Tamaulipas.

José Alfonso Peña Rodríguez, regidor de la comisión de gobierno y seguridad pública, comentó que en las próximas sesiones de cabildo, se va actualizar el reglamento para incluir todo el manejo de tecnología móviles, el uso del teléfono cuando van conduciendo y mensajes.

“En algunos se van a introducir nuevas sanciones que no están especificadas en el reglamento actualmente, no están incluidas, no específicamente, están en forma muy general”, dijo.

El regidor, explicó que es muy importante este tipo de acciones porque va encaminado hacia la seguridad de todos los ciudadanos, todas las medidas son preventivas, recalcando además que ninguna es recaudatoria, todo es preventivo ante las cifras de las diferentes dependencias.

“Podemos ir utilizando nuestro teléfono para ir mandando mensajes, representa un porcentaje muy alto de mortalidad, los índices no cambian en México por eso se va a combatir de manera frontal y se van a incluir sanciones”, expresó.

Actualmente el reglamento de tránsito local, solamente tiene algunas sanciones por ejemplo por no manejar con ambas manos, que sanciona con 10 días de salario mínimo vigente, así como está prohibido utilizar el teléfono celular sin el manos libres, pero con la actualización pretenden especificarlos.

