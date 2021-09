Multan con 7 mdp al ex alcalde de Díaz Ordaz

La Auditoría Superior de Tamaulipas aplicó una sanción de poco más de siete millones de pesos al ex alcalde de Gustavo Díaz Ordaz, Jorge Refugio Longoria Olivares.



Lo anterior de acuerdo con el edicto emitido por la AST en el que se indica que el ex alcalde no respondió a las observaciones de la cuenta pública realizada a su administración, además que no se conoce un domicilio conocido en el estado.