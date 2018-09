Multan a canal de TV por su video

Monterrey, N.L.

Turquía sancionó a un canal de televisión por exhibir un video musical de Pink que muestra pasos de baile eróticos de naturaleza homosexual, reportó Reuters.

El canal AS TV fue multado por el Consejo Supremo Turco de Radio y Televisión (RTUK) por el video "Secrets", porque fue mostrado durante horarios en que niños y jóvenes podían verlo y ser influenciados negativamente.

El clip contiene algunos bailes de parejas del mismo sexo sobre una pared pintada con graffiti.

EL CASTIGO

Por el castigo AS TV, un canal de televisión local que se emite en la ciudad industrial de Bursa, en el oeste del país, deberá pagar 17.000 liras turcas

A partir de marzo RTUK, que multa a las emisoras por temas como escenas de besos y lenguaje adulto en programas de televisión, comenzó a supervisar y manejar también el contenido online del país.

En enero, castigo a un canal de televisión con casi 1 millón de liras (155.000 dólares) por imágenes de niñas de entre 7 y 11 años bailando en shorts en una competencia de talentos, luego de que televidentes se quejaron de abuso infantil.

La ganadora del Grammy Pink ha alcanzado éxitos como "What About Us" y "Raise Your Glass" en su carrera de más de 20 años.