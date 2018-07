Multa no echa abajo el triunfo: Baños

Ciudad de México

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Marco Antonio Baños, aseguró que la victoria en las urnas de Andrés Manuel López Obrador está firme y la multa de 197 millones de pesos a Morena por el fideicomiso para damnificados del temblor del pasado 19 de septiembre no echa abajo su triunfo.

Baños aseguró, en entrevista con El Universal, que López Obrador ya es presidente electo y en breve será "el Presidente constitucional de México", y las irregularidades con el presunto fideicomiso no tienen nada que ver con su triunfo.

"Él ganó, independientemente de la gravedad que tiene el asunto, no hay ninguna implicación directa con relación a su candidatura.

"No habría manera de echar abajo su triunfo, él es el presidente electo y en breve será el Presidente constitucional de México, no hay ningún problema con ese punto, en mi opinión, el tema simplemente se traduce a multa y en su caso a afectaciones al tope de la campaña", dijo.

Incluso adelantó que, sumando los 197 millones de pesos a su candidatura, no rebasaría el tope de gastos de campaña y aun de rebasarlo, aseveró que no habría una anulación de la elección porque ese supuesto solamente se aplica si hubiera una diferencia de 5% entre el primero y el segundo lugar, cuando el morenista obtuvo 30 puntos de ventaja sobre Ricardo Anaya.

"No rebasaría el tope de la campaña, y aun así rebasándolo, hay que recordar que si hay una diferencia de más de 5% entre el primero y el segundo, no hay anulación de la elección por rebase de tope, entonces André Manuel no tiene problemas con su elección".

CONFíAN EN TIRAR LA MULTA EN TRIBUNALES

Horacio Duarte confió en que su impugnación ante el Tribunal Electoral federal eche abajo la millonaria multa aplicada a su partido.

El representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE) reiteró que las presuntas irregularidades en el manejo del fideicomiso para apoyar damnificados del sismo de 2017 "tienen muchas debilidades" en términos jurídicos.

"En el Tribunal vamos a tumbar esta resolución. Estamos preparando nuestro recurso de apelación que vamos a presentar el domingo", adelantó.

Refirió que la sanción aprobada por el Consejo General del INE, que aplicó a Morena una sanción por 197 millones de pesos no tiene sustento legal

"Cada vez estamos más convencidos que la resolución del INE tiene muchas debilidades jurídicas", dijo.