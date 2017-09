Mujeres dirigen ¼ de las películas en el Festival de Londres

LONDRES (AP) — Un cuarto de los largometrajes de este año en el Festival de Cine de Londres fueron dirigidos por mujeres, dijeron los organizadores el jueves al revelar el calendario para el evento de octubre.

La falta de realizadoras en los grandes festivales ha generado muchas críticas. El Festival de Venecia, que transcurre hasta el 9 de septiembre, tiene una sola película dirigida por una mujer entre las 21 en la competencia principal.

Londres, que se inaugural el 4 de octubre, tiene a 61 directoras en una lista de 242 películas que exhibirá este año.

La 61ra edición del festival comienza con una cinta de Andy Serkis basada en hechos reales, "Breathe", y termina el 15 de octubre con la comedia oscura de Martin McDonagh "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri". Entre las galas principales estarán "Battle of the Sexes", dirigida por Jonathan Dayton y Valerie Faris y protagonizada por Emma Stone y Steve Carell como los contrincantes del tenis Billie Jean King y Bobby Riggs.

La directora del festival Clare Stewart dijo que la historia real de los 70 es una joya de la comedia pero también "demuestra lo lejos que hemos llegado" en cuanto a la igualdad para las mujeres.

Stewart dijo que el programa del festival incluye muchas cintas que se toman libertades "creativas y emocionantes" con los géneros cinematográficos. Incluyen la cinta de fantasía de Guillermo del Toro "The Shape of Water" (“La forma del agua”), la película de ciencia ficción de Alexander Payne "Downsizing" y la absurda "The Killing of a Sacred Deer" de Yorgos Lanthimos.

Este año el festival también ofrecerá discusiones sobre discapacidades. Los organizadores dicen que "la industria del cine aún tiene un largo camino por recorrer en términos de representación de personas discapacitadas".