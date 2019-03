Mujeres sin violencia: buscan disminuir abusos

A través de pláticas, programas, conferencias y diversas acciones, el Instituto de la Mujer en Tamaulipas (ITM) busca disminuir los índices de abuso, golpes, maltrato, amenazas e incluso daño físico hacia las mujeres de esta entidad.

La directora del ITM, María Elena Figueroa Smith refirió que de manera permanente trabajan en escuelas, centros de trabajo y con la comunidad en general con el fin de que las féminas conozcan sus derechos y las instancias que las pueden ayudar y orientar en caso de ser víctimas de algún tipo de violencia.

La entrevistada señaló que estas acciones se redoblan en el marco del Día Internacional de la Mujer, con conferencias y talleres en escuelas en donde les muestran el "violentómetro", instrumento a través del cual les informan sobre las acciones, actitudes y hechos que no deben permitir ni tolerar bajo ninguna circunstancia.

A TIEMPO

Figueroa Smith señaló que ante el aumento de violencia en contra de las féminas, se busca que estas desde el noviazgo detecten a tiempo si su pareja o novio es agresivo y así saber elegir el tipo de relación de pareja que quieren tener.

"Después de que se casan, es común escuchar: me salió golpeador mi esposo y no es que se haya hecho de un momento a otro, ya era así pero no lo detectaron a tiempo" dijo.

María Elena Figueroa explicó que el "violentómetro" brinda orientación sobre las actitudes que representan los diferentes tipos de violencia.

Refirió que el "violentómetro" marca 20 actitudes o acciones que son indicativos de agresión además del nivel de las mismas y la alerta para solicitar ayuda a profesionales.

LOS PARÁMETROS

Ejemplificó que entre los ocho primero parámetros están clasificados los de menor índice de violencia pero agregó que son un indicativo de que aumentara el nivel de agresión en contra de la pareja.

"Entre las ocho primeras expresiones de violencia se encuentran las bromas hirientes, chantajes, celar, descalificar, ridiculizar, humillar, amenazar, mentir, ignorar y culpar" dijo.

Añadió que entre los indicativos de violencia destaca el que la pareja quiera tener el control de las amistades, familiares, dinero, lugares, vestimenta, apariencia, actividades, celular y facebook de su novia (o).

Precisó que actualmente los jóvenes ven como una forma común de relacionarse el que su pareja los empuje, pellizque, arañe, jalonee, les propinen golpes como patadas, cachetadas e incluso que los lleguen a encerrar o aislar.

CREAR CONCIENCIA

La funcionaria estatal señaló que el objetivo de impartir conferencias de este tipo en las escuelas es para crear conciencia sobre actitudes que en un futuro desencadenarán en hechos violentos que incluso podrían terminar con la muerte de su pareja.

Destacó que la falta de cariño y amor en el núcleo familiar propicia carencias emocionales que los jóvenes posteriormente confunden y los llevan a terminar en relaciones violentas y agresivas.

"Nos hemos dado cuenta de que muchos jóvenes no saben lo que es el amor, pues confunden las actitudes y se limitan a decir: me pega pero me quiere" dijo.

Añadió que continuarán con este tipo de actividades entre los jóvenes de esta frontera y el resto del estado, con el propósito de que disminuya la violencia en contra de las mujeres.

Lideran Seguridad Pública y PGR quejas femeninas

Dan a conocer las cifras de denuncias ante CODHET

Por Viviana Cervantes

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas en Reynosa cuenta con un acumulado de 55 quejas emitidas por mujeres contra organismos gubernamentales durante el último año y el primer bimestre de este 2019.

La Secretaría de Seguridad Pública es quien lidera las listas con un total de 19 expedientes.

De acuerdo con personal que labora en el módulo de CODHET, el principal motivo son las faltas y agresiones físicas que los elementos cometen contra el sexo femenino.

"En los expedientes se nos indica que es por agresiones y mal servicio, hablamos de las quejas desde el 1 de enero del 2018 hasta ayer".

En segundo lugar y por el mismo motivo está la Procuraduría General de Justicia con 18 casos.

OTRAS INSTANCIAS

Por su parte, la Secretaria de Educación Pública es exhibida dentro del documento "Quejas de asuntos relacionados por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de mujeres" en un tercer lugar con 10 casos por prestación inadecuada del servicio y malos tratos.

El Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia DIF cuenta con 4 quejas, las oficinas del Poder Judicial en Reynosa con 2.

Mientras que, Conciliación, Arbitraje y Defensoría Pública tienen una querella interpuesta por la tardanza en las resoluciones.

El reporte indica que se han emitido recomendaciones y citatorios para encontrar una solución entre la parte agraviada y el victimario pero a la fecha continúan 16 trámites pendientes.

EFEMÉRIDES

Las quejas del sector femenino se dan a conocer en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo.

La fecha fue declarada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1977 para honrar la lucha que el sector femenino ha realizado a través de los años en lo laboral, político, salarial, económico, cultural y familiar, entre otros.

Un día como hoy pero de 1857 se realizó en Nueva York la primera manifestación de mujeres denominada "Pan y Rosas" que provocó el enojo de patrones que posteriormente encerraron a un grupo de 123 de ellas y las quemaron vivas.

El top de las denuncias





>Seguridad Pública, 19.

>Procuraduría General de Justicia, 18.

>Educación Pública,10

>Sistema DIF, 4.

>Poder Judicial, 2.

>Conciliación y Arbitraje, 1.

>Defensora Pública, 1.

ACCIONES. El "violentómetro" marca 20 actitudes o acciones que son indicativos de agresión y la alerta para solicitar ayuda a profesionales.