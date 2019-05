Mujeres, rehenes de la impunidad

"No existen las investigaciones necesarias para poder dar con los responsables de los actos cobardes". Giovanni Barrios, presidente de Justicia Tamaulipas.

La ciudad de Reynosa ha sido escenario del asesinato de 12 mujeres por diferentes circunstancias en menos de cinco meses, una alarmante estadística de homicidios impunes que preocupa y obliga a las diversas organizaciones a alzar la voz para demandar mayor seguridad y acceso a la justicia.

Cinthia Gabriela Moreno Gil, abogada y presidente de la Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa A.C., advirtió que es indispensable que las autoridades de los tres niveles de gobierno fortalezcan la institución de atención a víctimas, ya que hace falta mayor personal en el área de justicia, más psicológicos, porque aunque sí están capacitados, ya han sido rebasados en las denuncias.

"Tenemos un Instituto de Víctimas que es insuficiente, no hay abogados suficientes, la titular es una abogada muy competente, pero no cuenta con el suficiente recurso humano para atender la demanda de asuntos generales, los delitos de violencia familiar son los que principalmente se denuncia", manifestó.

Explicó por ejemplo que el Centro de Atención para Mujeres, que se encuentra ubicado en el fraccionamiento Puertas del Sol, donde se encuentra el Centro Integral de Justicia, no ha sido concluido y es necesario ya su funcionamiento.

"Hay que apresurar los trabajos del centro, están muy atrasados los trabajos, es urgente, hay que fortalecer el instituto de víctimas, dotar de personas, no pueden con tanto trabajo, las mujeres van y denuncian y les dicen, no es aquí, es allá, se desaniman o no denuncian", expresó la abogada.

QUE DENUNCIEN

Hizo la invitación a las mujeres a denunciar y que en la asociación hay nueve abogadas que pueden asesorar ante casos de violencia, para que sepan a cuál instancia deben acudir.

"Siempre que hay crímenes en contra de las mujeres, ya sea feminicidio, lesiones muy graves, homicidio, hay un antecedente de manera casi general puedo decir, aquí lo que debemos hacer es no desestimar las denuncias por violencia familiar, los asuntos de obligaciones alimenticias, todos aquellos delitos que se dan en el seno del hogar, que tiene como responsable a la pareja", expresó.

Y agregó: "No hay que minimizarlo, porque en la medida de que no son atendidos esos asuntos la violencia va a ir incrementando, desde una amenazada de muerte y trae consecuencias como delitos más violentos o más atroces".

La abogada Moreno Gil señaló que es más fácil poner en la carpeta de investigación, que es homicidio, pero se deben verificar los elementos, ya que la mayoría de las personas no tienen para pagar un abogado particular.

DESAPARICIONES

Por su parte, Giovanni Barrios Moreno, presidente de Justicia Tamaulipas A.C. comentó que es importante que se lleven las investigaciones para saber quienes son los responsables de la muerte de las mujeres, pero además hay un número mayor de desaparición de mujeres.

"Nos preocupa que no existan las investigaciones necesarias para poder dar con los responsables de los actos cobardes, que se de con los responsables, estamos viendo que es un ataque directo hacia la mujer y eso ya se puede considerar feminicidio, tenemos que ver las características de los crímenes y encontrar a los responsables y frenar este tipo de delito", expresó.

El presidente de Justicia Tamaulipas, hizo un llamado a las autoridades para que se refuerce la seguridad y se de la prevención el delito, ya que no existe en la actualidad un programa que prevenga este tipo de acciones.

"Hay que dar seguridad en las zonas de trabajo no nada más de las mujeres, si no de la población en general, que es inexistentes, se deben coordinar las estancias de gobierno y crear una institución policiaca para la prevención del delitos´´.

Y enfatizó: ´´La violencia que hemos visto es por la falta de valores en la sociedad, la esencia es la familia y si no cuenta con los valores, la sociedad va a estar siendo afectada y tenemos que trabajar en la raíz de la problemática".

Qué hacer...

>No andar solas

> Acompañarse de otras personas

>Tomar transporte que tenga concesión o permisos

>Denunciar al 911 cualquier persona sospechosa

>Denunciar ante su empresa sobre acoso

>Comentar con su familia de cualquier incidente

¿Cuándo es feminicidio?

>En el Código Penal Federal se especifica en el Artículo 325 que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género.

>Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

>I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo.

>II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia.

>III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar.

¿CUÁNDO? Es urgente la conclusión del Centro de Atención para Mujeres en la ciudad de Reynosa.

"Hay que fortalecer el instituto de víctimas, dotar de personas, no pueden con tanto trabajo". Cinthia Moreno, presidente de la Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa.

No se calle: denuncie el acoso

Recomendaciones del Instituto Municipal de la Mujer:

Ante el incremento de los asesinatos de mujeres en la ciudad de Reynosa, las autoridades piden denunciar o reportar cualquier situación de inseguridad o acoso que pueda poner en peligro su vida.

En un escenario donde las cifras que se han registrado en lo que va del año siguen escalando, el Instituto Municipal de la Mujer, ha emitido una serie de recomendaciones.

Lo importante es que salgan acompañadas en la noche, si es salida del trabajo, tratar de utilizar transporte que brinde la empresa, así como transitar zonas que tengan alumbrado.

María Luisa Tavares Saldaña, responsable de la dependencia, ha reiterado en diversas ocasiones que si toman taxis colectivos, es decir grupales, verificar que tengan permiso o concesión porque muchas veces dentro de las denuncias que han recibido es que hay unidades que no cuentan con ellas y es parte del riesgo que puede estar corriendo al utilizar este tipo de unidades.

Es importante que si las ciudadanas visualizan unidades o personas que tengan aspecto sospechoso, presenten la denuncia o lo reporten al 911, de igual forma si son víctimas de violencia intrafamiliar.

"Es importante que generen el reporte también de acoso porque eso nos sirve también como estadística y cualquier cosa también hablar con familiares cercanos para podernos ayudar en familia, lo importante es que se genere la denuncia, el reporte o bien la instancia competente para poder generar esa estadística y reportarlo en recursos humanos en la empresa donde trabajan", reiteró.

Explicó que se trabaja para atender las quejas de las mujeres, incluso se les canaliza a otras dependencias dependiendo el caso.

Cuentan además con un albergue, que completamente depende de las autoridades locales para brindar atención a las mujeres que lo necesiten.