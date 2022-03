Mujeres poderosas en la industria de la moda

Aunque alguna vez se dijo que la moda estaba dominada por los hombres, pues muchos de los diseñadores y empresarios eran del género masculino, eso ha cambiado. Las mujeres se han empoderado y revelado como capaces de sobresalir, sin dejar de lado el toque elegante y femenino.

Así, para conmemorar este 8 de marzo, recordamos la trayectoria de figuras que han marcado un cambio en la moda actual. Algunas de ellas son muy jóvenes, otras con carreras más largas, pero todas ellas siguen contribuyendo al desarrollo de la industria.

SARAH JESSICA PARKER

La inolvidable intérprete de Carrie Bradshaw de la serie Sex and the City, famosa por vivir en Nueva York y amar más sus zapatos que ahorrar para comprar un departamento. Sarah Jessica se volvió un fashion icon, envidiada por muchas mujeres en el mundo que amaban su estilo joven, libre y desenfadado para vestirse.

Hoy, regresa con sus compañeras de juerga, resolviendo los dilemas de tener 50 años, aunque la moda sigue jugando un papel fundamental en la secuela de la serie, And Just Like That.

ANNA WINTOUR

La máxima defensora de la figura del editor de moda en un mundo que quiere ser dominado por los influencers. Con su larga carrera en los medios, nacida en Londres en 1949, hija de un connotado director de periódicos, Wintour sigue siendo editora de la revista que llevó a la cúspide, Vogue, al mismo tiempo que es directora de contenido Global de la editorial Condé Nast.

Además de ser un ícono de moda con sus gafas oscuras, esta famosa editora ha llegado a ejercer gran influencia no sólo en la moda, sino en la sociedad, descubriendo diseñadores, impulsando a los consagrados, realizando obras benéficas como la gran Gala del Met.

NAOMI CAMPBELL

La modelo afroamericana que rompió las barreras en los 90 al aparecer en las portadas de las revistas más importantes del mundo y convertirse en una celebridad junto a famosas como Claudia Schiffer y Cindy Crawford, hoy sigue vigente y con su primogénita, a los 50 años.

Ella es un ejemplo de la inclusión, y sigue modelando y ganando aún más que en su juventud, pues conserva intacta su belleza.

STELLA MCCARTNEY

La hija del ex Beatle Paul McCartney se ha hecho famosa por ser una de las pioneras de la moda ecológica y sustentable.

De su madre, Linda Eastman, heredó el gusto por los animales y es vegetariana desde pequeña. A los 15 años empezó como practicante con Christian Lacroix y en los talleres de sastrería de Savile Row.

Dos años después fue nombrada directora de la firma Chloé para, en 2001, formar su propia compañía, en donde ha priorizado su defensa del planeta y de los animales (es integrante de PETA).

CHIARA FERRAGNI

Esta joven rubia, nacida en Cremona, Italia, en 1987, es un claro ejemplo de la influencer que se convierte en un caso de éxito mundial, ya que en sus redes sociales tiene más de 25 millones de seguidores que aman todo lo que se pone y vende.

Tiene su propia línea de ropa y ha colaborado con las marcas más icónicas como Dior, Chanel y Bvlgari, formando un imperio millonario que ha sido impulsado por su matrimonio con el rapero Fedez.