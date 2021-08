Mujeres dominan velada ACM

C arrie Underwood llevó a la iglesia los Premios de la Academia de Música Country (ACM, por sus siglas en inglés). Maren Morris ganó dos honores, incluyendo canción del año. Miranda Lambert actuó tres veces y mantuvo su récord como la ganadora más condecorada en la historia de ACM. Y Mickey Guyton, la primera mujer negra en conducir la entrega de premios, ofreció una interpretación vocal de primer nivel.

ARTISTA DEL AÑO

Aunque no compitieron por el máximo honor de la noche, y Luke Bryan fue nombrado artista del año, las estrellas femeninas del country dominaron los Premios ACM el domingo por la noche.

La actuación de Underwood fue la que más se destacó. La cantante estuvo acompañada por la leyenda del góspel CeCe Winans y el dinámico dúo mezcló sus voces como ángeles en el escenario. Underwood interpretó canciones de su reciente álbum de himnos góspel “My Savior”, comenzando el set con “Amazing Grace” y “Great Is Thy Faithfulness”. Luego Winans se unió, igualando su fuerte interpretación vocal.

Lambert actuó tres veces, primero con la cantante de rock-pop Elle King en un número divertido y enérgico de su nuevo dueto “Drunk (And I Don’t Wanna Go Home)”. Lambert, quien fundó el refugio para mascotas sin fines de lucro MuttNation, también interpretó junto al ganador del premio al álbum del año Chris Stapleton “Maggie’s Song”, un homenaje al perro de Stapleton fallecido en 2019. Su última participación fue con Jack Ingram y Jon Randall.

ACTUACIONES PREGRABADAS

Las actuaciones transmitidas el domingo fueron pregrabadas en varios lugares de Nashville, Tennessee, entre ellos el Grand Ole Opry House, el Ryman Auditorium y el Bluebird Cafe. Los ganadores, todos con mascarillas, recibieron sus premios en tiempo real frente a pequeños públicos integrados por médicos y otros trabajadores de la salud.

Bryan iba a actuar el domingo, pero se retiró del espectáculo tras haber dado positivo a una prueba reciente de coronavirus.

“Siento mucho no poder estar ahí”, dijo desde Los Ángeles. “Y para todos mis fans y la radio country, extrañamos las giras. Hemos echado de menos estar de gira con todos los que me convierten en un artista: mis conductores de autobús, mi banda, mi equipo. Qué año tan desafiante. Pero para todos los fanáticos y para todos, volveremos a estar de gira haciendo lo que amamos”.

UN AÑO DURO

Morris habló sobre el duro año sin música en vivo cuando ganó el premio a la artista femenina del año.

“Realmente feliz de estar en una categoría con mujeres que no pudieron salir de gira este año, pero que trajeron tanto calor al juego con la música country este año. Me han inspirado muchísimo, e incluso en un año en el que nadie ha podido dar conciertos, he escuchado algo de la mejor música de todas ustedes el pasado año. Así que muchas gracias por inspirarme”, expresó.

Las colaboraciones en el escenario fueron el tema de la entrega de premios, y Morris y su esposo Ryan Hurd cantaron juntos, terminando con un beso. Morris, con los ojos llorosos, ganó canción del año por su éxito nominado al Grammy “The Bones”, que encabezó las listas de música country durante meses el año pasado.

Perdió sencillo del año, una categoría donde todas las canciones nominadas fueron interpretadas por artistas femeninas. El dueto certificado platino de Carly Pearce y Lee Brice, “I Hope You’re Happy Now”, ganó el premio.

“Escribimos esta canción sobre mi historia y creo que resonó en todo el mundo”, dijo Pearce en el escenario, al tiempo que le agradeció a busbee, productor de la canción fallecido a fines de 2019. “Esta es la última canción en la que trabajó”.

EMOTIVO MOMENTO

Otro momento emotivo fue cuando Blanco Brown presentó a Old Dominion como grupo del año. Fue la primera aparición pública de Brown desde que salió herido de un choque frontal con otro vehículo el año pasado.

Pero el programa de tres horas no transcurrió sin contratiempos. El dúo ganador del Grammy Dan + Shay interpretó su más reciente éxito, “Glad You Exist”, pero el momento pregrabado salió al aire desincronizado.

“Aparentemente hubo un problema de sincronización de audio/video en la transmisión televisiva”, tuiteó el dúo. “Estamos decepcionados, pero sucede, especialmente cuando las actuaciones se llevan a cabo desde varios lugares”.

Otro problema ocurrió cuando Martina McBride anunció al ganador de sencillo del año. McBride anunció correctamente “I Hope You’re Happy Now”, pero “I Hope” de Gabby Barrett apareció en las pantallas de TV.

“I Hope You’re Happy Now” de Pearce y Brice también ganó evento musical del año, mientras que Barrett fue nombrada nueva artista femenina del año. Rhett ganó el premio al artista masculino del año y Jimmie Allen fue nombrado nuevo artista masculino del año.

Esos actos se presentaron el domingo, al igual que Alan Jackson, Lady A, Blake Shelton, Ashley McBryde, Brothers Osborne y Guyton, quienes dieron una actuación estelar de “Hold On” durante el espectáculo, que presentó con Keith Urban. Recientemente tuvo su primer hijo y se convirtió en la primera mujer negra solista nominada a un Grammy en la categoría country este año.

Keith Urban canta para la 56ta entrega ACM.

Carrie Underwood y CeCe Winans cantan juntas.

Maren Morris reacciona al recibir el premio a la canción del año por “The Bones”.

Mickey Guyton da gran show.