Mujeres con temple

Ciudad de México.

La Liga BBVA MX Femenil no solo abrió puertas para jugadoras y entrenadoras que llevaban años esperando que este proyecto cristalizara, el mundo del futbol también dio los primeros pasos para permitir el acceso a las mujeres al frente de una dirección deportiva.

Nelly Simón fue la primera, dejó su sitio como comentarista en una cadena de televisión de paga para para ponerse al frente de Chivas Femenil, con un trabajo sólido, armando un equipo que pudiera competirle a los grandes capitales de los clubes del norte del País.

Nelly llegó en mayo de 2019 y ahora Jessica Castañeda hace su aparición en Mazatlán FC para darle forma a un nuevo equipo, que buscará posicionarse deportiva y económicamente esa ciudad.

En un mundo dominado por los varones, la presencia de dos mujeres fuertes, con temple y preparación comenzará a marcar una nueva ruta.

"No lo pensé cuando me hicieron la invitación, he sido reportera, trabajé en el área de prensa de un club como Tigres, fui maestra en el Endit (Escuela Nacional de Entrenadores) y me dio gusto que me hablaran para comenzar de cero con el proyecto femenil en Mazatlán, eso habla de la confianza que puede generar el trabajo de una mujer que puede hacer todo con profesionalismo, honestidad y entrega", dijo Jessica Castañeda a Grupo REFORMA.