Mujeres con cáncer bloquean Tlalpan por recorte a recursos de Fucam

Con un bloqueo en la calzada de Tlalpan al sur de la Ciudad de México, alrededor de 20 mujeres con cáncer de mama que reciben tratamiento en la Fundación de Cáncer de mama (Fucam) exigieron al Gobierno federal que les garantice su atención y medicamentos, además de que mantenga los convenios de colaboración con la organización.

"Queremos vivir", "AMLO no abandones a las mujeres con cáncer", "Acuerdo sí, abandono no", se leía en las pancartas que cargaban las mujeres, quienes fueron informadas que a partir de este jueves Fucam no podrá otorgar los servicios gratuitos.

Este jueves por la mañana, la Fundación anunció que con la extinción del Seguro Popular, el convenio mediante el cual recibían recursos para costear tratamientos de mujeres con cáncer de mama concluyó el 1 de enero pasado y a la fecha el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no ha aceptado una nueva firma, por lo que el dinero con el que contaban se agotó.

"Fucam agotó todos sus recursos en un esfuerzo por financiar estos tratamientos, con la esperanza de concretar un convenio con el Insabi, a fin de continuar brindando atención gratuita a la población más desprotegida del país, pero no se concretó una alianza con el gobierno", destacó.

Las mujeres, señaló Fucam, serán remitidas a otras instituciones hospitalarias que tienen servicio de oncología, a fin de que continúen con sus tratamientos.

"La Fundación se ve obligada a frenar la gratuidad ya que se carecen de insumos y medicamentos para este tipo de atención. Nuestras pacientes con clasificación de Seguro Popular recibirán un resumen de su expediente clínico para que sigan su tratamiento en el Instituto Nacional de Cancerología, Hospital General de México y Hospital Juárez de México", refirió.