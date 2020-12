Mujer vence al Covid... ¡a sus 91 años!

Reynosa, Tam.

Doña Francisca Hernández es una sobreviviente al Covid-19, pero su caso no es como cualquier otro... ¡no! Se trata de una mujer de ¡91 años!, quien gracias a su fortaleza, sus deseos de vivir y los cuidados que recibió en Hospital Baudelio Villanueva del ISSSTE, hoy ya se encuentra en su casa en plena recuperación.

Doña Francisca fue internada por dificultad al respirar, su familia la llevó al hospital después de días en que presentó síntomas de resfriado, durante 15 días luchó contra el virus y logró vencerlo.

"No tenía calentura ni dolor de cabeza, era como una gripe que no me dejaba respirar, por eso me trajeron al hospital. Me dieron medicinas, inyecciones, me cuidaron muy bien y pues ya pude salir. Estoy contenta, me siento muy bien", señaló la mujer reynosense.

Al salir del hospital lo primero que hace es dar su bendición a parte del personal médico que la atendió, después abordó una ambulancia en la que fue llevada a su domicilio para continuar su convalecencia.