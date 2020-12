'Mujer Maravilla 1984' recauda 38.5 mdd en su estreno

El filme Mujer Maravilla 1984 logró recaudar 38.5 millones de dólares en su fin de semana de estreno internacional a pesar de que la mayoría de los cines del mundo siguen cerrados debido a la pandemia de coronavirus.



Aunque la película tuvo una apertura decente teniendo en cuenta la crisis de salud mundial, no logró ganar ni la mitad de lo que su antecesora, Mujer Maravilla, logró en su lanzamiento: 1.85 millones de dólares.

En China, uno de los mayores mercados del cine que ha mantenido abiertas varias de sus salas desde hace algunos meses, el largometraje recaudó 18.8 millones de dólares; el filme anterior logró juntar en la región 37.6 millones de dólares en su estreno.

De hecho, el mercado de China es el que en mayor parte ha logrado producir los mayores ingresos del cine a nivel mundial; las películas The Eight Hundred y My People, My Homeland son las que más han logrado recaudar en este año, y en China lograron juntar, respectivamente, 470 y 430 millones de dólares.

Mujer Maravilla 1984 quedó en segundo lugar de los filmes más vistos en este fin de semana; en primer puesto quedó la película The Rescue, filme de acción dirigido por Dante Lam y estelarizado por Eddie Peng, Yanlin Wang y Zhilei Xin.

La secuela de Patty Jenkins es la primera que se estrenó de manera simultánea en pago por evento en el streaming HBO Max, en Estados Unidos, y llegará a la edición de Reino Unido el próximo 13 de enero.