Mujer logra recuperar la mochila con 40 mil pesos que olvidó en un camión

"Yo salí de mi trabajo y me fui en el camión 121 y se me quedó mi bolsa en el asiento. Se me olvidó. Yo acudí con el chofer para que viera si fue otra persona o algo. La subimos a redes sociales para que la llevaran a algún lado", señaló a medios locales.

Contó que traía documentos importantes y dinero, "40 mil pesos en efectivo para comprar medicinas de mi hijo, que son caras, pues vive con epilepsia y retraso mental".

"Me quería volver loca por el dinero y los documentos. Gracias a Dios encontré al chofer y él me puso atención y me ayudó a encontrar la mochila", dijo a las 72 horas de haber perdido la mochila, el dinero y el expediente médico de su hijo.

La manera en que la ayudó fue localizando al último pasajero que se bajó de la unidad, pues el chofer no se dio cuenta de que había olvidado la mochila.

"Realmente no vi la mochila. Yo vi que no se quedó nada. Fue la señora a mi casa a hablar conmigo porque pensaba que yo me había quedado con ella. Entonces me di a la tarea de buscarlo el sábado, al señor. Encontré a su esposa y me dijo que sí, ahí estaba la mochila", indicó el chofer.

El señor Israel, quien se dedica a vender frituras, aseguró que tomó la mochila por error, junto con su mercancía que traía desde Torreón, pero al llegar a su casa le dijo a su esposa e hijos que no abrieran la mochila porque la devolverían a su legítimo propietario.

"Yo fui el último pasajero del camión. La mochila iba en el asiento. Eran las 5 de la tarde. Yo agarré todo lo que traigo y al surtir la agarré. Le dije a la señora, mira se vino la mochila esta. Yo estaba esperando a ver si la subían a Facebook. Tengo tres hijos y nadie la esculcó. A ellos no les pasó por la cabeza. Nadie agarró nada. Yo ni sabía si traía dinero o no", aseguró el señor Israel.