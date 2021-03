Mujer guatemalteca, entre muertos en accidente en California

Yesenia Magali Melendrez Cardona le había dicho a su padre que quería seguir sus pasos y migrar a Estados Unidos, donde él comenzó una nueva vida hace 15 años, según reportó el diario Los Angeles Times el jueves.

"El sueño americano no se le cumplió", dijo su padre, Maynor Melendrez, que llegó desde Nueva York a California el miércoles, al periódico.

"No hay palabras", dijo. "No podré volver a verla, no podre abrazarla".

Yesenia y su madre, Verlyn Cardona, de 46 años, eran dos de las 25 personas apiñadas en una camioneta Ford Expedition de 1997 que atravesó una abertura en la valla fronteriza el martes. El auto, con un contrabandista de personas al volante, circulaba por el Valle Imperial, una región agrícola de California, cuando se estrelló con un camión con dos remolques vacíos en una intersección, según las autoridades.

Diecisiete de los ocupantes eran mexicanos: 10, incluyendo el conductor, murieron y los otros siete resultaron heridos. Nueve de los migrantes sufrieron heridas graves, entre ellos dos guatemaltecos, agregaron.

La víctima más joven era una joven de 15 años, cuyo nombre y nacionalidad no se han determinado, que padecía heridas graves, según la Patrulla de Caminos de California.

La mayor era Verlyn Cardona. La mujer guatemalteca perdió el conocimiento y, cuando volvió en sí en la parte de atrás del golpeado vehículo, su hija yacía muerta sobre sus piernas, según relató la familia al Times. Fue atendida por un traumatismo craneoencefálico que le provocó una hemorragia cerebral, pero ya recibió el alta.

Aunque Melendrez tenía un trabajo y estaba estudiando Derecho en la universidad, su localidad natal de Chiquimulilla tiene una elevada tasa de desempleo luego de que la pandemia del coronavirus cerró negocios y algunas personas recurrieron a la delincuencia, lo que hizo que sus calles fuesen cada vez menos seguras.

Estaba siendo acosada y amenazada, dijo su tío, Rudy Domínguez. "Esta fue una decisión de emergencia", afirmó. "Allí te amenazan y te matan".

El 2 de febrero, madre e hija comenzaron un viaje que las llevó hasta Baja California, México, donde estuvieron cerca de una semana antes de emprender el último tramo de su periplo a través de la frontera.

Según la Patrulla Fronteriza, imágenes de una cámara de vigilancia muestran como dos camionetas — la Expedition y una Chevrolet Suburban — ingresan por una abertura en el muro fronterizo a unos 48 kilómetros (30 millas) al este del lugar del accidente.

La suburban, que transportaba a 19 personas, se incendió por razones desconocidas en una carretera interestatal poco después de entrar a Estados Unidos. Todos los pasajeros huyeron del vehículo y fueron detenidos por las autoridades, que dijeron que no perseguían a ninguno de los dos vehículos.

La Expedition se estrelló contra el trailer, cuyo conductor, un hombre de 68 años y residente de El Centro, sufrió lesiones graves.

Tekandi Paniagua, cónsul general de Guatemala en Los Ángeles, dijo al Times que los contrabandistas están fomentando la creencia en su país de que el presidente, Joe Biden, está suavizando las restricciones migratorias cuando en realidad "la política no ha cambiado mucho".

Los migrantes siguen enfrentando un incierto y peligroso cruce, afirmó.

"No saben si se van a meter en un tráiler, si van a tener que esconderse en el falso fondo de un autobús, si van a tener que esconderse en una camioneta con 25 personas como ocurrió aquí", señaló Paniagua. "Estamos viendo vidas perdidas".